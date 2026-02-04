Verano: el lugar de Brasil con piscinas naturales y agua cálidas que es poco concurrido

Una playa que recuerda al Caribe con sus agua cristalinas y arena clara. Te contamos todas las actividades que podés hacer ahí.

Las playas muy concurridas pueden ser un gran problema porque es difícil encontrar un lugar para sentarse y relajarse sin tener que preocuparse por tus pertenencias, o disfrutar de las impresionantes postales que ofrecen. Para que esto no suceda, te recomendamos un paraíso escondido en Brasil que pocos conocen y que deberías visitar este verano.

Se trata de Ipioca y Paripueira, ubicadas al norte de Maceió (Alagoas). La primera es considerada una de las playas más exclusivas y relajadas de toda la región. Sus aguas son tranquilas y la arena tiene un color claro parecido al del Caribe. Cuenta con un parador para argentinos y museos cargados de historia.

Todo sobre estas playas de Brasil En ambos lugares hay actividades de snorkel y lanchas que ofrecen inmersiones guiadas. Pero en Ipioca hay un mirador especial que ofrece una vista panorámica de la costa y está cerca de la capilla histórica donde fue bautizado el presidente Floriano Peixoto. El lugar se encuentra a 20 kilómetros de Maceió y está rodeado de cocoteros.

En cambio, Paripueira está situada a unos 30 kilómetros de Maceió y forma parte del Área de Preservación Ambiental Costa de los Corales. Lo más atractivo de este lugar es que tiene uno de los arrecifes de coral mejor preservados y forma una piscina natural en marea baja.