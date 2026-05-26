El color de pelo que 'borra' años: los tonos que iluminan tu rostro y disimulan arrugas este 2026
Los especialistas aseguran que los tonos naturales están en tendencia y te contamos cómo cuidarlos para que duren más tiempo.
La tintura para el pelo es clave para rejuvenecer el rostro porque actúa como un shot de luz natural. El tono adecuado ilumina el rostro, suaviza las facciones y disimula arrugas, mientras que uno incorrecto crea sombras profundas que acentúan la flacidez, las manchas y las ojeras.
El 2026 está caracterizado por las decoloraciones sutiles y de bajo mantenimiento porque se prioriza el brillo natural y un acabado saludable. Por eso, los contrastes extremos y las decoloraciones agresivas son cosa del pasado. Por este motivo, los colores en tendencia son los tonos rubios, los castaños suaves, miel, caramelo y cobrizo.
Para mantener estos colores, la clave reside en la hidratación y evitar la oxidación. En el caso de los rubios y tonos miel, es importante usar un shampoo con pigmentos violetas o azules una vez por semana para neutralizar reflejos cálidos. En cambio, los castaños suaves o caramelos necesitan de mascarillas nutritivas para sellar la cutícula y reflejar la luz.
Cómo cuidar el pelo después de la tintura
La rutina de mantenimiento en general consta de 4 pasos.
- Lavar con agua tibia: el agua caliente abre la cutícula del cabello y arrastra el tinte rápidamente.
- Usar shampoo sin sulfatos: este componente limpia de forma agresiva y reseca las hebras, acelerando el deslave del color.
- Aplicar protector térmico: el calor de las planchas o los secadores altera el color de los pigmentos.
- Espaciar los lavados: intentá lavarlos cada un día o dos.
También es importante retocar el color. La frecuencia de los retoques dependerá de la tintura elegida. Si el tinte se aplicó en todo el pelo, los especialistas recomiendan ir al salón cada 4 o 6 semanas. Pero si se aplicó en forma de mechitas, se puede esperar un poco más y retocarlas cada 5 meses.