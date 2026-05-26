El color de pelo que 'borra' años: los tonos que iluminan tu rostro y disimulan arrugas este 2026

Los especialistas aseguran que los tonos naturales están en tendencia y te contamos cómo cuidarlos para que duren más tiempo.

El color que da vida y es tendencia en 2026.

La tintura para el pelo es clave para rejuvenecer el rostro porque actúa como un shot de luz natural. El tono adecuado ilumina el rostro, suaviza las facciones y disimula arrugas, mientras que uno incorrecto crea sombras profundas que acentúan la flacidez, las manchas y las ojeras.

El 2026 está caracterizado por las decoloraciones sutiles y de bajo mantenimiento porque se prioriza el brillo natural y un acabado saludable. Por eso, los contrastes extremos y las decoloraciones agresivas son cosa del pasado. Por este motivo, los colores en tendencia son los tonos rubios, los castaños suaves, miel, caramelo y cobrizo.

rubio vainilla El rubio vainilla es una de las tinturas en tendencia este 2026. Archivo

Para mantener estos colores, la clave reside en la hidratación y evitar la oxidación. En el caso de los rubios y tonos miel, es importante usar un shampoo con pigmentos violetas o azules una vez por semana para neutralizar reflejos cálidos. En cambio, los castaños suaves o caramelos necesitan de mascarillas nutritivas para sellar la cutícula y reflejar la luz.