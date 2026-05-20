Si eres hombre y se te cae el pelo, esto es lo que más recomiendan comer

Si eres hombre y se te cae el pelo, esto es lo primero que recomiendan comer. Los alimentos para frenar la caída del pelo.

La caída del pelo preocupa a millones de hombres. Y aunque la genética influye mucho, la alimentación también. Ciertos nutrientes ayudan a fortalecer el cabello y evitar que el problema avance más rápido. Por eso, varios alimentos ganan protagonismo dentro de las dietas para cuidar el pelo.

Los alimentos que más relacionan con un cabello fuerte Uno de los nutrientes más importantes es la proteína. El cabello está formado en gran parte por queratina, una proteína natural del cuerpo. Cuando faltan proteínas en la alimentación, el pelo suele debilitarse y caerse con más facilidad. Huevos, pescado, pollo y legumbres aparecen entre las opciones más recomendadas.

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La falta de hierro está relacionada con distintos tipos de caída capilar porque ayuda a llevar oxígeno a los folículos del cabello. Espinaca, lentejas y carnes rojas figuran entre los alimentos para tu salud capilar.

Otro grupo de alimentos que ganó atención es el de los pescados grasos como salmón o sardina. Contienen omega 3, grasas saludables que ayudan al cuero cabelludo y reducen procesos inflamatorios relacionados con el debilitamiento del pelo.