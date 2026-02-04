Cómo limpiar el filtro del aire acondicionado para que enfríe como el primer día del verano y gaste menos

Con vinagre y un poco de ingenio se puede realizar la limpieza del aire acondicionado para que enfríe mejor y gaste menos energía eléctrica.

El calor y el verano hacen que el aire acondicionado sea uno de los mejores aliados del hogar. Sin embargo, a veces no funciona a su máxima potencia y no “tira” tanto frío como muchos esperan y desprende olor a humedad. Una limpieza sencilla terminará el problema.

Limpieza del aire acondicionado Cuando el filtro está tapado de polvo se reduce el flujo de aire y el motor del aire acondicionado trabaja el doble aumentando incluso la factura de la luz. Sin embargo, hay un método casero para desinfectar y recuperar la potencia de enfriamiento.

El aire acondicionado funciona absorbiendo el aire caliente de la habitación, pasándolo por un serpentín frío y expulsándolo nuevamente. Si los filtros están obstruidos por una alfombra de polvo el aire no puede circular con fluidez y la unidad interna puede congelarse bloqueando así el paso del frío. El sensor de la temperatura lee mal los datos y el equipo corta antes de tiempo.

Gemini_Generated_Image_b9ues4b9ues4b9ue Una limpieza fundamental en pleno verano. Paso a paso Con el equipo desenchufado, abrir la tapa del split y retirar las mallas de plástico con cuidado. Llevar los filtros a la pileta o ducha, enjuagar con agua tibia a presión y preparar una mezcla de agua y un chorro de vinagre blanco. Eso permitirá eliminar los hongos y bacterias que generan mal olor.

Si la suciedad persiste se usará un cepillo de cerdas suaves para poder remover las pelusas. No usar cepillos de alambre o esponjas metálicas. Nunca colocar los filtros al sol ni usar secador de pelo porque se pueden deformar los plásticos con el calor. Dejar secar a la sombra al aire libre.