El botón secreto del aire acondicionado que salva los días de humedad en verano

Las altas temperaturas azotan cada vez más en verano . Es por eso que a veces no alcanza con ventilar o usar el aire acondicionado en modo frío. Hay una recomendación que no falla y ayudará a reducir la temperatura del ambiente y la humedad.

En verano muchos luchan contra el calor , pero también contra la humedad. La solución en este caso no es bajar la temperatura del aparato al mínimo sino usar una función del control remoto que muchos pasan por alto: el “modo dry” o modo seco.

Para entender mejor, el cuerpo se enfría a través del sudor, al evaporarse disipa el calor en la piel. Cuando el aire está saturado de vapor de agua, el sudor no se evapora y deja esa sensación de agua en el ambiente.

La diferencia entre el modo cool y el modo dry es que el primero baja los grados de la habitación, mientras que el segundo elimina el vapor del agua. El cool tiene un compresor encendido continuamente y el dry un compresor intermitente con ventilador lento. El cool gasta más y el dry es más eficiente energéticamente.

Por último, el modo cool brinda la sensación de aire frío constante mientras que el modo dry deja un ambiente seco y fresco.

De esta manera, al activar el modo seco, que se representa por el ícono de una gota de agua, el equipo cambia de lógica para trabajar. El compresor funciona en ciclos cortos mientras el ventilador gira a baja velocidad. Esto permite que el sistema absorba la humedad del aire y condense el vapor para expulsarlo al exterior.

Entre los beneficios de este modo está la eficiencia energética porque no trabaja a la máxima potencia, el aire seco previene la proliferación de ácaros y moho, y hay un menor desgaste del aparato.

El modo dry es ideal para usar en días nublados, de lluvia o de calor pesado en verano.