El dúo explosivo: por qué todos recomiendan mezclar bicarbonato de sodio y sal

Los dos ingredientes son ideales para la limpieza. Tienen una potencia que no muchos conocen. Bicarbonato de sodio y sal es la tendencia que se impone.

Las alternativas ecológicas se han vuelto furor en plena era de la sostenibilidad. Los que se dedican a la limpieza han rescatado el uso de dos conocidos de la cocina que son infalibles: la sal y el bicarbonato de sodio.

Limpieza: el secreto de la abuela Lo que antes era el secreto de la abuela actualmente se posiciona como una tendencia definitiva para los que buscan un hogar libre de químicos agresivos, además de una rutina de autocuidado más sostenible.

Este dúo dinámico de sal y bicarbonato es muy efectivo y no es por casualidad. Todo lo que explica la ciencia. El bicarbonato de sodio, por su naturaleza alcalina es un experto en disolver restos orgánicos y en neutralizar ácidos. Mientras que la sal actúa aportando una capacidad de arrastre mecánica con propiedades antisépticas eliminando las bacterias más persistentes.

Así puedes limpiar el piso con bicarbonato de sodio Foto: Freepik La limpieza no falla con estos ingredientes. Este dúo no solo es muy efectivo para la limpieza, sino que además es una mezcla ideal para un baño de pies dando un alivio inmediato tras una larga jornada laboral.

Mientras que en el ámbito de la salud, la solución salina con un toque de bicarbonato de sodio sigue siendo recomendada por expertos para despejar las vías respiratorias.