España prohibirá las redes sociales a menores de 16 años: de qué se trata

Redes sociales bajo la lupa: la nueva ley que avanza en España. Preparan una medida dura contra redes sociales y menores.

España anunció un paquete de medidas para reforzar su soberanía digital. Una de ellas apunta a menores y redes sociales. El gobierno prohibirá el acceso a estas plataformas a chicos menores de 16 años. El objetivo es reducir riesgos digitales graves como abuso, desinformación y exposición a contenidos ilegales.

De qué se trata esta medida que anuncia el gobierno de España El anuncio lo realizó el presidente Pedro Sánchez durante una presentación oficial en la Cumbre Mundial de Gobiernos, en Arabia Saudí. Allí remarcó que las redes dejaron de ser espacios seguros para adolescentes. Señaló casos recientes de difusión de material sexual ilegal y campañas de manipulación que afectan a menores en distintas plataformas.

españa Según datos citados por el gobierno, una gran parte de los adolescentes recibe contenido inapropiado antes de los 14 años. También se registran episodios de acoso digital y ataques de odio. Estas situaciones motivaron una respuesta más dura desde el Estado español.

La propuesta incluye un sistema obligatorio de verificación de edad. Será gratuito y de uso estándar para todas las plataformas. También se exigirá control parental integrado y herramientas de rastreo para detectar y sancionar contenidos ilegales dentro de las redes.

El plan no se limita a los usuarios. Apunta a las empresas tecnológicas. Los directivos pasarán a tener responsabilidad legal directa si no retiran contenidos ilegales o dañinos. Esto marca un cambio profundo en la forma de regular el entorno digital.