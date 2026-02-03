Los 5 lesionados que complican a España para la Finalissima ante la Selección argentina

La Finalissima entre la Selección argentina y España , programada para el 27 de marzo en Qatar, empieza a jugarse mucho antes del pitazo inicial. Y no solo por lo futbolístico: Luis De La Fuente enfrenta un escenario complejo por varias lesiones que afectan a piezas importantes del equipo.

Actualmente, el entrenador español tiene al menos cinco futbolistas entre descartados y seriamente en duda. Algunos arrastran problemas desde hace meses y otros atraviesan recuperaciones que llegan contra reloj para el duelo ante los campeones del mundo.

El mediocampista del Barcelona sufrió un desgarro en los isquiotibiales el 21 de enero y, aunque el plazo estimado es de cuatro semanas, su historial reciente genera preocupación. Las lesiones musculares vienen marcando su temporada.

Pedri González se recupera de un desgarro y su presencia ante Argentina dependerá de su evolución.

El volante central de Barcelona también sigue en recuperación, ya que fue operado de la rodilla derecha en septiembre. En febrero cumplió cinco meses de rehabilitación, el tiempo habitual para este tipo de intervenciones, pero todavía no volvió a competir. Su presencia en Lusail hoy parece poco probable.

Tras superar una grave lesión, volvió a pasar por el quirófano y perdió continuidad. En Real Madrid casi no suma minutos y su falta de ritmo pone en riesgo su convocatoria.

Isco

Foto: Instagram @iscoalarcon Foto: Instagram @iscoalarcon

En el mediocampo también aparece el caso de Isco, quien continúa rehabilitándose de una operación en el tobillo. El volante aún no regresó a las canchas y desde España admiten que será difícil que llegue en condiciones al partido.

Mikel Merino

Mikel Merino España

El mediocampista del Arsenal será operado por una lesión ósea en el pie y estará fuera por un período prolongado. En la Roja ya asumen que su presencia en la Finalissima es muy poco probable.

Con este panorama, De La Fuente deberá esperar la evolución de varios futbolistas y empezar a analizar alternativas. Del otro lado, Scaloni también sigue atento, en un cruce que promete ser de alto nivel, pero que llega condicionado por las lesiones.