Dura acusación de un ex Instituto sobre el torneo en el que ascendió River: "Hubo mucha guita de varios clubes"

El torneo de la B Nacional que marcó el regreso de River a Primera división sigue generando polémica más de una década después. Esta vez, quien volvió a poner el tema sobre la mesa fue Claudio Fileppi, ex defensor de Instituto , quien lanzó una dura acusación sobre aquella definición.

El ex jugador recordó el partido decisivo que disputaron en Alta Córdoba ante Ferro , cuando la Gloria tenía todo para ascender de manera directa. “Si ganábamos ascendíamos y perdimos 3-0 de local. Increíble ese partido”, rememoró, todavía con bronca.

Fue allí donde dejó la frase más fuerte. “A Ferro le puso plata todo el mundo. Se corrió la vida contra nosotros. Merecíamos ascender por el torneo que hicimos”, aseguró, apuntando a presuntos incentivos económicos en la recta final del campeonato.

Claudio Fileppi es el actual entrenador del Club Social y Deportivo Estudio Galeano de Posadas, Misiones.

En paralelo, River vencía a Almirante Brown, Quilmes ganaba su partido y Rosario Central caía de manera sorpresiva. Esa combinación dejó al Millonario primero y al Cervecero segundo, relegando a Instituto a la Promoción con San Lorenzo.

Fileppi reconoció que el golpe fue determinante desde lo psicológico. “Entramos confiados, pensamos que ya estaba. Pero después de ese partido quedamos destrozados. Era muy difícil”, explicó sobre el impacto que tuvo la derrota ante Ferro.

Trezeguet ascendió con River. Foto: Archivo NA River fue el equipo que ganó el torneo de la B Nacional 2011-2012. Quilmes fue segundo e Instituto, que marchaba primero, cayó relegado a la promoción. Foto: Archivo NA

Además, recordó que el equipo no estaba armado para pelear arriba. “Habíamos hecho un plantel para mitad de tabla. Y de golpe estábamos peleando el ascenso. Teníamos todo servido y se nos escapó”, contó.

Fileppi: "Hubo mucha guita de varios clubes"

En diálogo con Bolavip, volvió a insistir con su versión. “Se ve que hubo mucha guita de varios clubes. Los chicos se jugaron la vida ese día contra nosotros y nos ganaron”, repitió, reavivando la polémica.

Finalmente, también hizo referencia a la posterior serie ante San Lorenzo. “Ya veníamos mal de la cabeza. Era muy difícil levantar después de eso”, cerró, todavía marcado por una de las frustraciones más grandes de su carrera.