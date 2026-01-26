Liga de locos: en el arranque de la fecha 2 del Apertura, ¡ya despidieron al primer DT del 2026!

Tras una Liga Profesional 2025 brutal para los directores técnicos, el Torneo Apertura se cobró su primera víctima antes de finalizar su segunda jornada.

El fútbol argentino es una auténtica carnicería para los entrenadores, al punto de que no solamente es difícil que un ciclo se extienda más de un año, sino que es noticia que dure una temporada completa. Y como para redoblar la apuesta, el Torneo Apertura 2026, del que este lunes arrancó la fecha 2, ya se cobró su primer despido.

En 2025, la Liga Profesional de Fútbol tuvo un total de 28 cambios de cuerpos técnicos durante su disputa, sin contar los que se fueron al finalizar el campeonato. Esta nueva edición no parece que quiera quedarse atrás, y esta noche ya se confirmó el final de la etapa de Daniel Oldrá como DT de Instituto de Córdoba.

Instituto de Córdoba despidió al Gato Oldrá Daniel Gato Oldrá Oldrá había llegado a Instituto en abril de 2025. Fotobaires Este lunes, la Gloria perdió 2-1 como visitante contra Platense en Vicente López. Con 2 derrotas en 2 fechas jugadas (había perdido 1-0 como local en el debut ante Vélez), la institución rojiblanca anunció tras el encuentro la desvinculación del Gato, la cual fue, según detallaron, de "común acuerdo".

El histórico extécnico de Godoy Cruz llegó al cuadro de Alta Córdoba en abril de 2025 y dirigió un total de 22 partidos, con un balance negativo de 4 triunfos, 9 igualdades y 9 caídas, 14 goles a favor y 25 en contra. De los últimos 6 encuentros oficiales (los últimos 4 del Clausura 2025 y los primeros 2 del Apertura 2026), no ganó ninguno, empató apenas 1 y perdió 5.