El TAS falló a favor de los jugadores tras el escándalo en Malasia y hay 3 argentinos beneficiados

A cuatro meses de la suspensión de la FIFA, el TAS habilitó a los siete futbolistas involucrados a volver a jugar de manera inmediata. Quiénes son.

Imanol Machuca fue habilitado para jugar y Vélez se ilusiona con su vuelta.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) puso punto final a un caso que había generado ruido a nivel mundial y falló a favor de siete futbolistas que habían sido sancionados por representar a la Selección de Malasia. Así, todos los jugadores involucrados quedaron habilitados para jugar en lo inmediato, entre ellos tres argentinos.

El conflicto se había iniciado tras el partido ante Vietnam, disputado en junio de 2025 por la tercera ronda de las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática AFC 2027. Luego de ese encuentro, la FIFA consideró que existieron irregularidades en la documentación presentada y aplicó una dura sanción: 12 meses de suspensión y una multa de 2 mil francos suizos para cada jugador involucrado.

El TAS revocó el fallo de la FIFA: los siete jugadores que podrán volver a jugar, con tres argentinos de por medio Además de los futbolistas, la Federación de Fútbol de Malasia también fue castigada. El ente rector le dio por perdidos tres partidos y le impuso una multa cercana al medio millón de dólares, lo que generó un fuerte impacto deportivo y económico en el seleccionado asiático.

Selección Malasia.jpg El TAS falló a favor de los jugadores que representaron a Malasia pese a la sanción de la FIFA. Tras analizar el caso, el TAS revocó las sanciones y habilitó a los siete jugadores: además de los argentinos Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés, también quedaron liberados Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano. De esta manera, todos podrán volver a competir oficialmente en sus respectivos clubes.

La historia de Machuca que ilusiona a Vélez En el plano local, la noticia tuvo repercusiones inmediatas. Machuca, que había regresado a Fortaleza en diciembre pasado tras su paso por Vélez, publicó una historia en Instagram con la camiseta del Fortín apenas se conoció el fallo, lo que encendió la ilusión de los hinchas. Por otro lado, Garcés podrá reaparecer en el Alaves de España y Holgado hará lo propio en América de Cali.