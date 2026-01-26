El VAR explicó por qué no fue penal para River ante Barracas Central

La Liga Profesional difundió el diálogo arbitral del VAR sobre la jugada en la que River pidió mano dentro del área en el triunfo 1-0.

Salió el audio del VAR y reavivó la polémica. ¿Fue penal para River?

A los 16 minutos del primer tiempo, Sebastián Driussi habilitó a Tomás Galván, que remató al arco. Tras el rebote del arquero, Fausto Vera fue a definir, pero Campi se arrojó al piso y la pelota impactó en su mano dentro del área. Nicolás Ramírez no sancionó penal y el juego continuó.

Desde el VAR, encabezado por Héctor Paletta, tampoco recomendaron la revisión en el monitor. Según la interpretación arbitral, si bien hubo contacto con el brazo, la posición del cuerpo hacía que la jugada no fuera sancionable.

La jugada del penal no sancionado a River en la cancha de Barracas Central El penal que reclamó River ante Barracas Central Horas después, la Liga Profesional publicó el audio del VAR en su canal oficial. En el video, una voz en off fija postura desde el inicio: “Un jugador de River remata a la portería y el balón golpea en el brazo de un defensa dentro de su propia área, el cual lo tenía en posición acorde a sus movimientos y con su cuerpo por detrás, lo que configura una mano no sancionable”.

Durante el diálogo, Ramírez consulta: “No veo si impacta en la mano. ¿Dónde impacta?”, mientras desde el VAR solicitan distintas tomas para analizar el punto de contacto. En ese intercambio, Paletta señala: “Tiene el cuerpo por detrás. Le pega en la mano, pero para mí tiene el cuerpo por detrás”.