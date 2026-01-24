Polémica: River reclamó un penal por mano ante Barracas, pero Ramírez no lo cobró

El defensor de Barracas, Gastón Campi, desvió un remate de Fausto Vera con su mano derecha. Pese a las protestas de River, la pena máxima no fue sancionada.

River Plate hizo este sábado su debut en el Torneo Apertura 2026. Fue como visitante en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia frente a Barracas Central, equipo siempre sospechado de arbitrajes favorables y alrededor del cual se han desatado innumerables polémicas en los últimos años. Y el encuentro de hoy, por supuesto, no fue la excepción.

Superando el primer cuarto de hora de la etapa inicial, Fausto Vera tuvo una inmejorable oportunidad de abrir el marcador frente al arco y con el arquero local vencido. Sin embargo, su remate fue rechazado por el defensor Gastón Campi, que desvió la pelota con su mano derecha en el área chica, evitando el gol.

Toda la Banda reclamó penal, pero el árbitro Nicolás Ramírez no lo cobró. Según su interpretación, el brazo del zaguero del Guapo no ampliaba el volumen del cuerpo, por lo que la pena máxima no era sancionable. Tampoco fue llamado por el VAR para que revisara la jugada, respaldando su decisión.

A pesar de esta justificación, en las distintas repeticiones se ve con claridad que la mano de Campi, por más que el brazo esté pegado al cuerpo, se encuentra separada de su torso, evitando así que la pelota siguiera su curso y terminara en gol. Recién luego del impacto se la pega al pecho.