Bombazo en River: David Trezeguet volvió al club y tendrá un rol clave fuera de la cancha

El campeón del mundo se sumó a River Plate en un cargo institucional vinculado a alianzas, representación y desarrollo estratégico.

Después de más de una década de su histórico paso por Núñez, David Trezeguet volvió a River Plate. El exdelantero francoargentino, ídolo del ascenso en 2012, fue presentado oficialmente en un nuevo rol institucional y se sumó al proyecto dirigencial del club.

El regreso del campeón del mundo con Francia en 1998 despierta recuerdos imborrables en el hincha. En uno de los momentos más difíciles de la historia del club, el francés dejó Europa y Medio Oriente para ponerse la banda roja y liderar el regreso a Primera división.

La función que tendrá David Trezeguet en River Plate David Trezeguet fue presentado oficialmente en un nuevo rol institucional en River A través de un comunicado oficial, River anunció su incorporación en un rol “orientado a la vinculación y representación del Club, con el objetivo de acompañar la estrategia de relacionamiento, el desarrollo de alianzas y la proyección institucional”, junto al presidente Stefano Di Carlo.

Desde Núñez destacaron que Trezeguet se suma “como una figura de referencia para fortalecer el posicionamiento de River” y que trabajará de manera articulada con las áreas de Institucional, Marketing y Comercial.

Entre sus funciones estarán el armado de alianzas estratégicas, el acompañamiento en acuerdos comerciales, la representación del club en eventos oficiales y el vínculo con referentes del fútbol y la industria del deporte.