¡Al fin, Román! Ángel Romero firmó contrato con Boca y se convirtió en el primer refuerzo de 2026

Ángel Romero firmó su contrato y es el primer refuerzo de Boca para la temporada. Riquelme lo sumó como prioridad para el ataque. Los detalles del acuerdo.

Boca ya tiene a su primer refuerzo del año para afrontar el Apertura, la Copa Argentina y la Libertadores. Foto: @Corinthians

Boca ya tiene a su primer refuerzo del año. Después de varias semanas de negociaciones, Ángel Romero firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Xeneize, en una apuesta directa de Juan Román Riquelme para potenciar el plantel.

El delantero paraguayo, de 33 años, llegó con el pase en su poder tras quedar libre de Corinthians y acordó un vínculo por un año, con opción de extenderlo por una temporada más si ambas partes quedan conformes con el rendimiento.

Viaje, revisión de contrato y a ponerse a disposición del DT Romero deberá cumplir con la revisión médica en las próximas horas, pero este sábado 24 de enero selló su llegada al club. Su objetivo principal es sumar continuidad para volver a ser considerado por Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay, con la mira puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Con el ex San Lorenzo ya abrochado, la dirigencia boquense ahora apunta a seguir reforzando el plantel. Claudio Úbeda pretende más variantes para afrontar un calendario exigente, con la Copa Libertadores como principal objetivo.

Las estadísticas de Ángel Romero Ángel Romero, autor del segundo gol de San Lorenzo. Foto: Télam Ángel Romero cuando vistió la camiseta de San Lorenzo. Foto: Télam Será el segundo ciclo de Ángel Romero en el fútbol argentino. Entre 2019 y 2021 disputó 55 partidos con San Lorenzo, marcó 13 goles y dio 12 asistencias en 4.209 minutos. Además, recibió cuatro amonestaciones.