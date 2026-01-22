La inesperada confesión de Mbappé sobre la final del Mundial de Qatar 2022: "Mereció ganar Argentina"

En una charla con Jorge Valdano, Mbappé habló de la final de 2022, destacó la superioridad de la Scaloneta en la histórica definición.

Ya pasaron más de tres años de aquella final inolvidable del Mundial de Qatar 2022, pero sigue viva en la memoria del fútbol. La Selección argentina levantó la copa tras vencer a Francia en una definición histórica y, en la previa de una nueva Copa del Mundo, Kylian Mbappé volvió a referirse a ese partido con una reflexión que sorprendió a muchos.

Kylian Mbappé habló de Qatar 2022 y fue claro Mbappé sobre la final del Mundial 2022 Kylian Mbappé sobre la final del Mundial 2022 Universo Valdano En una entrevista con Universo Valdano, el delantero recordó el desarrollo del encuentro y fue contundente al analizarlo. “Fue un partido loco que al final mereció ganar Argentina porque ha jugado mejor en todo el partido”, aseguró, pese a haber marcado tres goles y un penal.

Además, el capitán francés insistió con su mirada: “Nosotros por momentos fuimos mejores, pero si mirás todo el partido es merecido”. Para Mbappé, más allá de las remontadas y los momentos de tensión, la Albiceleste fue superior en el balance general.

El atacante también destacó la rivalidad entre ambas selecciones y el respeto mutuo. “Francia-Argentina es un partido que a la gente le encanta mirar. En 2018 ganamos nosotros, en 2022 ganaron ellos”, remarcó, y agregó: “Argentina es un equipo muy grande, muy fuerte. Siempre están ahí”.

Mbappé quiere tener revancha contra Argentina en el Mundial 2026 Mbappé y Messi en la final del Mundial. Foto: Instagram: @k.mbappe Mbappé y Messi en la final del Mundial 2022, ¿habrá revancha en Estados Unidos?. Foto: Instagram: @k.mbappe Pensando en el futuro, Mbappé dejó abierta la puerta a otro cruce decisivo. “Esperemos volver a jugar. Si toca en la final otra vez, está bien”, expresó, con la mirada puesta en el Mundial 2026. “Hay que jugar en 2026 para no volver a estar tristes”, completó.