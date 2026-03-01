Sufre el Real Madrid: las dos figuras que se perderían la llave de octavos de final ante el City

De cara al choque por los 8vos de final de la Champions League, el Real Madrid podría no contar con dos de sus pesos pesados.

El Real Madrid no contaría con dos de sus figuras para la serie ante el City de Guardiola.

El Real Madrid recibió la dura noticia de que dos de sus máximas estrellas podrían perderse la serie ante el Manchester City de Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Champions League.

Mbappé está en duda para el choque contra el City El delantero francés Kylian Mbappé, que se perdió la vuelta de la serie ante el Benfica de Portugal, sigue con dolor en una de sus rodillas, por lo que aún no hay una fecha definida para su regreso.

Kylian Mbappé Mbappé podría no jugar la serie ante el City. EFE El astro galo viene siendo fundamental esta temporada para el club Merengue, con el que disputó 33 partidos, anotó 38 goles y repartió otras cinco asistencias. Esto le permite ser el máximo artillero esta campaña tanto en LaLiga de España como en la Champions League.

El director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, habló al respecto: “Lo mejor era parar y recuperarse. No puede jugar. Esperamos que vuelva en unos días o semanas”. De todas maneras, desde la capital española se espera que llegue a recuperarse de cara al partido de ida, que será el 11 de marzo en el Bernabéu.

Jude Bellingham, la otra estrella que está en duda La otra figura del Real Madrid que está con problemas físicos es el mediocampista inglés Jude Bellingham, quien arrastra un problema muscular desde principios de febrero. Según informó el medio español Copa, se espera que sea baja ya que continúa con su recuperación y ha empezado a entrenar con la pelota, pero todavía no está listo para volver a competir oficialmente.