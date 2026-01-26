El exótico refuerzo de un club de Primera: es nigeriano y viene de jugar en el ascenso europeo

Un equipo de la Liga Profesional rompió las lógicas del mercado y cerró una incorporación atípica para el fútbol argentino. Los detalles.

En el mercado de pases siempre convienen en paralelo los bombazos de los equipos grandes con las sorpresas de los más chicos, pero esta noticia rompe cualquier tipo de lógica. Es que un club de la Primera División inscribió a un delantero africano que casi nadie tenía en el radar y que podría transformarse en una de las curiosidades del fútbol argentino en este 2026.

El protagonista es Johnson Nsumoh, atacante nigeriano de 24 años de último paso por el Baník Lehota, equipo que milita en la segunda división de Eslovaquia. se trata de un jugador sin antecedentes en ligas de primer nivel y del que no existen registros oficiales de su etapa inicial en África, pero su recorrido europeo muestra un largo peregrinar por equipos de Malta y Eslovaquia, entre ellos Mosta, AS Trencin, FC ViOn, Spartak Trnava y Birkirkara.

El nigeriano Nsumoh será refuerzo de Deportivo Riestra Su nuevo destino será nada menos que Deportivo Riestra, quien ya tiene un acuerdo con el jugador e inició los trámites correspondientes para destrabar su situación migratoria. Si eso ocurre, la gran apuesta del Malevo firmará contrato hasta diciembre para quedar a disposición del entrenador Gustavo Benítez.

deportivo riestra Riestra cerró la llegada de un delantero nigeriano. X @prensariestra De concretarse su habilitación, el delantero nigeriano se convertirá en el jugador africano número 60 en la historia del fútbol argentino, un dato que refleja lo poco habitual de este tipo de incorporaciones.