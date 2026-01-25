Boca debutó con una trabajada victoria ante en Riestra con gol de Di Lollo

Por la fecha 1 del Apertura, Lautaro Di Lollo le dio el triunfo a Boca en la Bombonera ante Deportivo Riestra con su tanto a los 77 minutos.

Por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, el Boca Juniors de Claudio Úbeda tuvo un buen estreno en la temporada frente a su gente. En la Bombonera, superó este domingo 1-0 a Deportivo Riestra con un gol de Lautaro Di Lollo al minuto 77.

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el conjunto liderado por Claudio Úbeda desplegó una interesante estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades de gol. Sin embargo, el malevo realizó un importante esfuerzo en el aspecto defensivo y complicó la fluidez ofensiva de su contrincante.

De esta forma, con un arco cerrado gracias a la impecable actuación del guardameta Ignacio Arce, la visita frustró al Xeneize y firmó el 0-0 en el cierre de los primeros 45 minutos del partido.

En el complemento de la disputa, Boca regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el desarrollo del aspecto ofensivo del elenco local.

El gol de Di Lollo Para el triunfo de Boca El gol de Di Lollo Para el 1-0 de Boca En el minuto 32 del segundo tiempo del partido, el defensor Lauro Di Lollo empujó la pelota dentro del arco, en un cabezazo ejecutado dentro del área chica tras un gran centro de pelota parada de Leandro Paredes.