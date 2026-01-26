El "aviso" de un compañero de Santiago Ascacíbar por su posible pase a Boca: "Que no juegue"

Mientras Boca avanza por Santiago Ascacíbar, en Estudiantes ya empiezan a despedirlo. González Pirez lo elogió, pero también le dejó un mensaje con humor.

Santiago Ascacibar recibe la amonestación en Independiente-Estudiantes por parte del árbitro Nazareno Arasa. ¿Habrá sido su último partido en el Pincha?

En el cierre del mercado de pases, Boca aceleró por un mediocampista tras confirmarse que Rodrigo Battaglia deberá ser operado y estará más de seis meses fuera de las canchas. En ese contexto, el principal apuntado es Santiago Ascacíbar, referente de Estudiantes de La Plata.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya presentó una oferta formal al Pincha para comprar el pase del volante e incluir en la operación un préstamo de Brian Aguirre. Además, desde el entorno del jugador aseguran que las condiciones contractuales ya estarían acordadas.

En medio de estas negociaciones, Leandro González Pirez se refirió públicamente a la situación de su compañero. Tras el empate ante Independiente, el defensor habló con ESPN y dejó una advertencia en tono de broma, pensando en un posible cruce ante Boca.

"El Ruso para nosotros es una bandera, es sinónimo de Estudiantes de La Plata. Es un jugador y una persona que se entregó por completo al club", expresó, marcando el peso que tiene Ascacíbar dentro del plantel dirigido por Eduardo Domínguez.

Luego, agregó con humor y picardía: “Le deseo lo mejor si llega a tener esta oportunidad. Si llega a ser ahora, esperemos que el próximo partido no juegue porque le vamos a meter y lo vamos a cagar a patadas”, lanzó entre risas.