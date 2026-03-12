Leandro Paredes fue optimista pese al cuarto empate al hilo de Boca en la Bombonera: "Por el buen camino"

Tras el 1-1 ante San Lorenzo, Paredes lamentó el resultado pero destacó la actitud de Boca a la hora de ir a buscar el partido. Qué dijo.

Boca sigue sin ganar en la Bombonera desde la fecha 3. Fue empate ante San Lorenzo en un clásico caliente.

No hay dudas de que el máximo responsable de este presente de Boca es Claudio Úbeda, que se fue nuevamente muy silbado de la Bombonera tras el 1-1 ante San Lorenzo. Sin embargo, parte de eso peso también recae en Leandro Paredes, que es el líder futbolístico de un equipo que, hasta el momento, no encuentra el rumbo.

Leandro Paredes: de la bronca por el empate vs. San Lorenzo al mérito en el juego Y el capitán xeneize, claro, lo sabe más que nadie. Al menos así lo expresó una vez consumado el cuarto empate consecutivo en condición de local. "Duele porque no alcanza, tenemos que hacer algo más. Pero dimos otra imagen, estamos por el buen camino", comenzó diciendo en el campo de juego.

En línea con esa última frase, el campeón del mundo expresó que Boca hizo méritos para quedarse con el clásico en el Templo. ¿Si fuimos superiores por momentos? Yo digo que fuimos superiores la mayoría del partido, creamos muchas situaciones que no pudimos convertir", apuntó.

Buscándole el lado positivo, Paredes destacó que el equipo tuvo las mejores chances para ganar el partido. "Lo que nos deja tranquilos es que generamos mucho, pero no pudimos encontrar el segundo", dijo. Y luego lamentó: "Ellos se encontraron con ese gol de casualidad".