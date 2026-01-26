Paredes marcó distancia de la opinión de Riquelme sobre la "deuda de los jugadores con los hinchas"

Paredes respondió a la frase del presidente sobre la deuda con los hinchas, analizó el triunfo ante Riestra y se refirió a la posible llegada de Ascacíbar.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, respondió a la frase del presidente sobre la deuda con los hincha.

Leandro Paredes habló tras el triunfo de Boca ante Deportivo Riestra y dejó una reflexión profunda sobre su vínculo con el club y los hinchas. El capitán se refirió a los dichos de Juan Román Riquelme, quien había señalado que el plantel todavía le debe títulos a la gente.

“Yo soy uno de los que piensa que voy a estar toda mi vida en deuda con Boca, así que haga lo que haga, consiga lo que consiga, voy a estar siempre en deuda con la gente”, expresó el mediocampista, marcando una postura personal y distinta a la del presidente, y dejando en claro el peso que siente cada vez que viste la camiseta.

Paredes se diferenció de Riquelme, habló de la deuda con los hinchas y marcó postura Paredes marcó postura y dejó un mensaje fuerte sobre los hinchas de Boca Paredes marcó postura y dejó un mensaje fuerte sobre los hinchas de Boca TyC Sports En cuanto al análisis del partido, Paredes destacó la actitud del equipo y la madurez mostrada en la Bombonera. “Fuimos muy sólidos, fuimos pacientes y tuvimos la paciencia para ganar. Hicimos un partido inteligente”, resumió, valorando el trabajo colectivo.

Además, resaltó la importancia de la pelota parada como una herramienta clave. “Es una forma de ganar y ojalá podamos seguir creciendo”, señaló, en referencia al gol que destrabó un encuentro cerrado.

Qué dijo Paredes sobre la posible llegada del Ruso Ascacibar Santiago Ascacíbar Santiago Ascacibar está cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca y Paredes habló del tema. Fotobaires Consultado por el mercado de pases y la posible llegada de Santiago Ascacibar, el capitán fue prudente. “No vi si se hizo o no se hizo. Pienso en lo que estamos haciendo nosotros. Los que puedan venir a ayudar, bienvenido sea”, aclaró, sin dar nada por cerrado.