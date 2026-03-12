La lapidaria determinación que tomó la Federación de Básquet con Matías Sandes por agredir a un rival

La Federación de Básquet local comunicó la decisión que tomó el Tribunal de Disciplina con el experimentado jugador, quien golpeó a un rival tras un partido.

El hecho se dio una vez que terminó el partido entre Macabi y San José por la primera fecha del básquet local.

Tras el encuentro que ambos equipos disputaron en el Templo Celeste, correspondiente a la jornada inaugural del torneo Apertura masculino, el ex jugador de Boca y la selección argentina golpeó por atrás a Guevara, lo que generó un verdadero escándalo en el mundo del básquet local.

La agresión de Sandes a Guevara en el básquet mendocino PORTADA El jugador de Macabi golpeó a su par de San José. Luego de una semana de deliberación y tomando como referencia no sólo el informe de los árbitros, sino también las imágenes de la transmisión oficial del encuentro, que son evidentes, finalmente los encargados del tribunal tomaron una fuerte determinación con los protagonistas del hecho.

La lapidaria determinación que tomó la Federación de Básquet con Matías Sandes El ente que regula el básquet de la provincia dio a conocer en las últimas horas la decisión que tomó el Tribunal de Disciplina con los jugadores involucrados, en el hecho que ocurrió el miércoles pasado en el estadio de Macabi.