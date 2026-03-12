La lapidaria determinación que tomó la Federación de Básquet con Matías Sandes por agredir a un rival
La Federación de Básquet local comunicó la decisión que tomó el Tribunal de Disciplina con el experimentado jugador, quien golpeó a un rival tras un partido.
El Tribunal de Disciplina de la Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza (FBPM) comunicó este miércoles por la noche la determinación que tomó en relación a la agresión de Matías Sandes, jugador de Macabi, a Gastón Guevara, de San José, luego de un partido de la primera fecha de la Superliga.
Tras el encuentro que ambos equipos disputaron en el Templo Celeste, correspondiente a la jornada inaugural del torneo Apertura masculino, el ex jugador de Boca y la selección argentina golpeó por atrás a Guevara, lo que generó un verdadero escándalo en el mundo del básquet local.
Luego de una semana de deliberación y tomando como referencia no sólo el informe de los árbitros, sino también las imágenes de la transmisión oficial del encuentro, que son evidentes, finalmente los encargados del tribunal tomaron una fuerte determinación con los protagonistas del hecho.
El ente que regula el básquet de la provincia dio a conocer en las últimas horas la decisión que tomó el Tribunal de Disciplina con los jugadores involucrados, en el hecho que ocurrió el miércoles pasado en el estadio de Macabi.
Matías Sandes recibió una sanción de 16 fechas por la agresión a Gastón Guevara, que no fue suspendido. Por su parte, Alejandro Villa, jugador de Unión Deportiva San José, recibió dos partidos por la reacción que tuvo contra Sandes, a quién empujó de manera vehemente luego de la agresión.