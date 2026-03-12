Atento, Scaloni: la Juventus va por un delantero de la Selección argentina que es número puesto para el Mundial
En vísperas de la Copa del Mundo, la Juventus tiene decidido ir a la carga por un futbolista de la Selección argentina en el próximo mercado. De quién se trata.
La temporada de la Juventus está lejos de lo esperado para un club grande de Europa: quedó afuera de la Champions League en los playoffs, se despidió de la Coppa Italia en cuartos y marcha sexto en la Serie A. Con este panorama, ya empezó a mirar hacia la próxima temporada y puso el foco en un jugador de la Selección argentina.
En ese contexto, uno de los primeros nombres apuntados por la Vecchia Signora es el de un viejo conocido: Nicolás González. El pase del extremo de 27 años le pertenece al gigante italiano, pero está a préstamo en el Atlético de Madrid. Según informó el medio Tuttosport, en Turín tienen la firme idea de recuperarlo a mitad de año.
La Juve quiere repatriar a Nico González, pero hay un problema complejo
El problema es que la operación no depende solamente de la voluntad de la Juventus: el acuerdo con el Colchonero incluye una cláusula que puede transformar la cesión en una venta definitiva. Para que eso se cumpla, el ex Argentinos Juniors debe alcanzar el 60% de los partidos disputados únicamente en La Liga de España jugando al menos 45 minutos.
Al momento, González suma 13 encuentros en el certamen y debe jugar ocho más para completar la compra automática. Un dato no menor es que Diego Simeone lo considera una pieza clave del plantel y quiere retenerlo, por lo que seguramente termine llegando al objetivo planteado. Y claro, eso chocaría con los planes del conjunto tano.
Los números del jugador de la Selección argentina
En la actual temporada, el argentino, que tiene muchas chances de ser convocado por Lionel Scaloni para el Mundial, acumula tres goles en 28 partidos entre liga, Champions y Copa del Rey. Asismismo, antes de marcharse a España había disputado 40 encuentros con la camiseta de la Juve: cinco goles y cuatro asistencias. ¿Vuelve a Italia o se queda en Madrid?