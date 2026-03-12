Atento, Scaloni: la Juventus va por un delantero de la Selección argentina que es número puesto para el Mundial

En vísperas de la Copa del Mundo, la Juventus tiene decidido ir a la carga por un futbolista de la Selección argentina en el próximo mercado. De quién se trata.

La Juventus quiere a un futbolista que es clave para Scaloni en la Selección argentina.

La temporada de la Juventus está lejos de lo esperado para un club grande de Europa: quedó afuera de la Champions League en los playoffs, se despidió de la Coppa Italia en cuartos y marcha sexto en la Serie A. Con este panorama, ya empezó a mirar hacia la próxima temporada y puso el foco en un jugador de la Selección argentina.

En ese contexto, uno de los primeros nombres apuntados por la Vecchia Signora es el de un viejo conocido: Nicolás González. El pase del extremo de 27 años le pertenece al gigante italiano, pero está a préstamo en el Atlético de Madrid. Según informó el medio Tuttosport, en Turín tienen la firme idea de recuperarlo a mitad de año.

La Juve quiere repatriar a Nico González, pero hay un problema complejo El problema es que la operación no depende solamente de la voluntad de la Juventus: el acuerdo con el Colchonero incluye una cláusula que puede transformar la cesión en una venta definitiva. Para que eso se cumpla, el ex Argentinos Juniors debe alcanzar el 60% de los partidos disputados únicamente en La Liga de España jugando al menos 45 minutos.

Nicolás González Julián Álvarez La Juve quiere repatriar a Nico González, hoy a préstamo en el Aleti. @nicoigonzalez Al momento, González suma 13 encuentros en el certamen y debe jugar ocho más para completar la compra automática. Un dato no menor es que Diego Simeone lo considera una pieza clave del plantel y quiere retenerlo, por lo que seguramente termine llegando al objetivo planteado. Y claro, eso chocaría con los planes del conjunto tano.