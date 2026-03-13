Un reconocido periodista deportivo argentino fue bloqueado por Messi y lo desafió a un "mano a mano"

El periodista publicó un fuerte descargo en redes y retó a Lionel Messi a una entrevista para aclarar el conflicto que mantienen desde hace años.

El periodista deportivo aseguró que Messi lo bloqueó en Instagram y lo desafió a un mano a mano.

Un mensaje directo, varias preguntas y una invitación pública reavivaron una vieja tensión mediática. El periodista deportivo Martín Liberman volvió a referirse públicamente a Lionel Messi y lanzó un desafío que rápidamente generó repercusión. A través de un descargo en sus redes sociales, aseguró que el capitán de la Selección argentina lo bloqueó en Instagram y lo invitó a realizar una entrevista mano a mano para aclarar el conflicto entre ambos.

En el mensaje, el conductor planteó que el distanciamiento con el futbolista estaría vinculado a interpretaciones sobre comentarios que se le atribuyeron. "A vos te comieron mucho la cabecita conmigo. La mitad de las cosas que te dicen que dije no la dije, te lo puedo asegurar", expresó en el video dirigido al campeón del mundo.

En ese contexto, Liberman enumeró algunas de las preguntas que le gustaría hacerle al delantero si se concreta la entrevista. "¿Por qué me bloqueaste en Instagram? ¿Por qué me trataste tan mal siempre con tu gente cercana? ¿Qué te dolió tanto? ¿Qué te dije que te dolió tanto?", planteó.

El desafío de Liberman a Messi tras asegurar que fue bloqueado El periodista Martín Liberman le pidió un mano a mano a Lionel Messi El periodista Martín Liberman le pidió un mano a mano a Lionel Messi. De todos modos, el periodista aclaró que su intención no sería meterse en la vida personal del futbolista. "Con respeto todo. No vida privada nunca, no me interesa la vida privada", remarcó durante el descargo que publicó en sus redes.

El mensaje se viralizó rápidamente y generó reacciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos apoyaron la propuesta de Liberman, otros recordaron las críticas que el periodista realizó durante años hacia el capitán argentino.