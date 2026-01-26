Mazazo de último momento en Boca: se confirmó la lesión de un titular y será baja por dos meses

Un jugador clave de Boca se hizo estudios tras el partido ante Riestra y los mismos confirmaron un esguince de rodilla. Durísima baja para Claudio Úbeda.

Úbeda y un dolor de cabeza grande por la lesión de un futbolista clave de Boca.

La victoria ante Riestra en los minutos finales fue un gran desahogo para Boca, pero sobre todo para Claudio Úbeda. Comenzar el año ganando no es poco para un DT que estuvo en el ojo de la tormenta tras el cierre de un flojo 2025 y que, además, estuvo en riesgo su continuidad. Sin embargo, la alegría y el alivio duraron poco y nada.

Los tres jugadores de Boca que terminaron tocados tras el 1-0 ante Riestra Claro, porque el 1-0 en la Bombonera en el debut del Torneo Apertura dejó a varios tocados: Ander Herrera, Alan Velasco y Lucas Janson. Y a esta hora, lo que más preocupa es la situación del ex Independiente, por quien el Xeneize pagó la gran suma de US$10.000.000 y todavía no rindió como se esperaba.

El volante ofensivo salió reemplazado en el complemento como primer cambio después de completar otro partido en el que no gravitó y, si bien se creía que la sustitución era por cansancio y/o rendimiento, el problema resultó ser aún más complejo: a los pocos minutos, al futbolista de 23 años se lo vio con hielo en toda su pierna izquierda.

Alan Velasco Alan Velasco se hizo estudios por un fuerte golpe en la rodilla izquierda. Fotobaires Velasco se hizo estudios y está descartado para enfrentar a Estudiantes Esa imagen de Velasco preocupó y mucho al cuerpo técnico, a punto tal de que este lunes se realizó estudios en la zona afectada para ver si arrastra alguna lesión y los mismos confirmaron la peor de las noticias: el 20 xeneize sufrió un esguince grado II en la rodilla izquierda y estará dos meses afuera de las canchas. Durísimo.