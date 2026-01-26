Sonríe Gustavo Costas: llegó el tercer refuerzo de Racing para la temporada 2026

Tras el debut con derrota en el Apertura, Racing aceleró en el mercado de pases y cerró la llegada de un joven delantero avalado por Gustavo Costas.

Gustavo Costas con los dos primeros refuerzos de jerarquía de Racing, Carboni y Miljevic. Ahora se suma un tercero.

Racing dio vuelta la página tras la caída ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y se enfocó en el duelo ante Rosario Central por la segunda fecha del Torneo Apertura. En ese contexto, el plantel sumará en las próximas horas al tercer refuerzo del equipo en este mercado de pases.

El delantero chileno, de 20 años, llega a préstamo desde Udinese por una temporada, con una opción de compra que no fue informada. Este lunes arribó a Buenos Aires, se realizó la revisión médica y firmará su contrato con la Academia.

Racing Club sumó al chileno Damián Pizarro, el tercer refuerzo Damián Pizarro se realizó la revisión médica para ser jugador de Racing Damián Pizarro se realizó la revisión médica para ser jugador de Racing TyC Sports Con su incorporación, Racing suma su tercera cara nueva y la segunda proveniente de Europa, tras la llegada de Valentín Carboni desde Inter. El ex Lanús fue titular en el debut, al igual que Matko Miljevic, quien arribó desde Huracán por tres millones de dólares.

La llegada de Damián Pizarro está directamente vinculada a la salida de Adrián Balboa, que continuará su carrera en el Pari Nizhniy Novgorod a cambio de un millón de dólares. De esta manera, el club volvió a reforzar el puesto de centrodelantero.

Quién es Damián Pizarro, el nuevo delantero chileno de la Academia Damián Pizarro Damián Pizarro llega a préstamo, sin cargo y con opción de compra. Jugó un partido para la Selección de Chile. @LaRoja Formado en Colo Colo, Pizarro debutó a los 16 años y llegó a la selección mayor de Chile en 2023. En 2024 fue transferido a Udinese y a comienzos de 2026 se encontraba cedido en Le Havre, donde no sumó minutos, por lo que el club italiano decidió interrumpir el préstamo.