Sonríe Gustavo Costas: llegó el tercer refuerzo de Racing para la temporada 2026
Tras el debut con derrota en el Apertura, Racing aceleró en el mercado de pases y cerró la llegada de un joven delantero avalado por Gustavo Costas.
Racing dio vuelta la página tras la caída ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y se enfocó en el duelo ante Rosario Central por la segunda fecha del Torneo Apertura. En ese contexto, el plantel sumará en las próximas horas al tercer refuerzo del equipo en este mercado de pases.
El delantero chileno, de 20 años, llega a préstamo desde Udinese por una temporada, con una opción de compra que no fue informada. Este lunes arribó a Buenos Aires, se realizó la revisión médica y firmará su contrato con la Academia.
Racing Club sumó al chileno Damián Pizarro, el tercer refuerzo
Con su incorporación, Racing suma su tercera cara nueva y la segunda proveniente de Europa, tras la llegada de Valentín Carboni desde Inter. El ex Lanús fue titular en el debut, al igual que Matko Miljevic, quien arribó desde Huracán por tres millones de dólares.
La llegada de Damián Pizarro está directamente vinculada a la salida de Adrián Balboa, que continuará su carrera en el Pari Nizhniy Novgorod a cambio de un millón de dólares. De esta manera, el club volvió a reforzar el puesto de centrodelantero.
Quién es Damián Pizarro, el nuevo delantero chileno de la Academia
Formado en Colo Colo, Pizarro debutó a los 16 años y llegó a la selección mayor de Chile en 2023. En 2024 fue transferido a Udinese y a comienzos de 2026 se encontraba cedido en Le Havre, donde no sumó minutos, por lo que el club italiano decidió interrumpir el préstamo.
Tras la derrota en el Bosque, Gustavo Costas explicó el contexto de su llegada. “Damián es un chico de 20 años, que es un 9 muy potente. Apareció a los 18 años muy bien. Fuerte, todavía le falta, pero es una carta que tenés que jugar. Por la economía de Racing y lo que teníamos que traer, era él”, expresó.
Si no surge ningún inconveniente, Pizarro quedará a disposición del cuerpo técnico desde este lunes y podría integrar el banco de suplentes el miércoles, cuando Racing reciba a Rosario Central en el Cilindro.