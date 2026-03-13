Otro club de Primera se quedó sin DT y ya son seis los entrenadores que dejaron su cargo en el Apertura

El club cordobés confirmó la decisión a través de un comunicado oficial en el que explicó el final del ciclo del entrenador, marcado por un inicio de temporada muy complicado en lo deportivo. El equipo apenas había conseguido tres puntos en nueve partidos disputados en el torneo.

“Se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional”, informó la institución en el mensaje difundido a sus socios y simpatizantes.

Más allá de los resultados recientes, desde Estudiantes de Río Cuarto destacaron el trabajo realizado por Delfino durante su etapa al frente del equipo. En el mismo comunicado, el club valoró el rol que tuvo el entrenador en uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

“Las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas”, señalaron desde la institución.

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La Dirgencia de Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto comunica a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública en general, que se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como… pic.twitter.com/Flm1FkOU9v — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) March 13, 2026

Además, remarcaron el compromiso del técnico durante su gestión: “Su profesionalismo y su entrega absoluta dejan para siempre una huella imborrable en Estudiantes”.

Ya son seis los técnicos que dejaron su cargo en el Torneo Apertura

Con esta salida, Estudiantes de Río Cuarto se convirtió en el sexto equipo que pierde a su entrenador desde que comenzó el Torneo Apertura, en una temporada marcada por los cambios tempranos en varios clubes.

El primer caso se produjo en Instituto de Córdoba, cuando Daniel Oldrá dejó su cargo apenas dos fechas después del inicio del campeonato. Posteriormente se concretó la salida de Eduardo Domínguez de Estudiantes de La Plata, quien aceptó una oferta del Atlético Mineiro de Brasil para continuar su carrera en el fútbol brasileño.

La última seguidilla de cambios se dio a finales de febrero. Primero dejaron su puesto Favio Orsi y Sergio Gómez tras un flojo comienzo con Newell’s. Luego se produjo la renuncia de Marcelo Gallardo en River y, poco después, la de Hugo Colace en Atlético Tucumán.

Marcelo Gallardo despedida Marcelo Gallardo, uno de los entrenadores que se bajó anticipadamente del Apertura. Juan Mateo Aberastain / MDZ

Ahora, con la salida de Delfino en Estudiantes de Río Cuarto, la lista vuelve a ampliarse y confirma un arranque de temporada particularmente movido para los entrenadores del fútbol argentino.