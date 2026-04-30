Por un insólito penal, el Aston Villa del Dibu Martínez cayó 1-0 contra Nottingham Forest en la ida

En el primer partido de las semifinales, Nottingham Forest se impuso por la mínima como local sobre Aston Villa con un gol de Wood desde los doce pasos.

El Aston Villa de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía perdió 1-0 como visitante frente al Nottingham Forest por la ida de las semifinales de la Europa League. El autor del único gol del encuentro fue el australiano Chris Wood, a los 26 minutos del segundo tiempo.

Luego de un primer tiempo parejo en el que no hubo ningún gol, el equipo local pudo inclinar la balanza a su favor a falta de poco menos de 20 minutos para el final, cuando Wood convirtió de penal con una precisa ejecución a la esquina superior derecha del arco defendido por el Dibu, quien había adivinado el lugar pero no llegó a tapar el remate.

El insólito penal que cometió Digne en Aston Villa Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049948817559105864?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PENAL MÁS INSÓLITO DEL AÑO!! Digne levantó las manos para dejar salir la pelota, Hutchinson la dejó viva y hay PENAL PARA NOTTINGHAM FOREST.



Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5kyzwBN9mz — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026 Pese a la derrota, los Villanos tendrán la gran oportunidad de dar vuelta la historia el próximo jueves, cuando se lleve a cabo el encuentro de vuelta en su estadio. El elenco de Birmingham viene teniendo muy buenas temporadas a nivel europeo, ya que en el 2024 alcanzó las semifinales de la Conference League, mientras que el año pasado perdió en los cuartos de final de la Champions League en una serie para el infarto ante el París Saint-Germain de Francia.

El gol de penal de Wood para el triunfo de Nottingham Forest Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049949635276398712?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LE TIRÓ UN ROBLE! Imposible remate de Madera Wood ante el Dibu Martínez para anotar el 1-0 de Nottingham Forest vs. Aston Villa.



Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kl5yh0fugD — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026 El Nottingham Forest, por su parte, quiere volver a hacerse gigante en Europa, tal como lo consiguió a finales de la década del 70 con sus títulos en la Champions de 1979 y 1980. Entre sus titulares en el encuentro de este jueves estuvo el mediocampista argentino Nicolás Domínguez, quien completó los 90 minutos.

Sporting Braga venció a Friburgo en la otra semifinal Sporting Braga vs Friburgo ida semifinales Europa League 2026 Sporting Braga se impuso como local sobre Friburgo. EFE La otra semifinal tuvo como protagonistas al Sporting Braga de Portugal y al Friburgo de Alemania. Dicho encuentro, que se llevó a cabo en la cancha del equipo luso, terminó en triunfo por 2-1 para los locales gracias a los goles del turco Ege Tiknaz y del marfileño Mario Dorgeles, mientras que para los germanos había igualado momentáneamente el italiano Vincenzo Grifo.