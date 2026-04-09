Video: el insólito gol en contra ¡de mitad de cancha! del Porto ante Nottingham Forest por la Europa League
Martim Fernandes marcó un increíble tanto en propia puerta que le costó la victoria al Porto contra Nottingham Forest. Para colmo, se lesionó minutos después.
En una semana en la que los espectaculares partidazos de la Champions se llevaron todas las miradas en el Viejo Continente, la Europa League también dejó algunas perlas que dieron bastante que hablar. La más impactante probablemente haya sido lo que sucedió en el empate 1-1 entre Porto y Nottingham Forest este jueves por la ida de cuartos de final.
Los Dragones comenzaron ganando con un gol de William Gomes al minuto 11. Sin embargo, la alegría no le duraría demasiado (más bien, nada) al cuadro luso, ya que apenas unos instantes después, a los 13', llegaría la igualdad de la visita y de una manera completamente insólita.
El increíble gol en contra de Martim Fernandes en Porto-Forest
Es que en una jugada completamente carente de peligro, el defensor Martim Fernandes, que estaba uno pocos metros detrás de la línea de mitad de cancha, envió un pase largo al arquero. El problema es que no se percató que el 1, Diogo Costa, estaba lejos del arco y de la trayectoria que le imprimió a la pelota.
Por lo tanto, no llegó a interceptarla a tiempo y el esférico terminó ingresando lentamente en la portería, ante la mirada estupefacta de todos los jugadores, cuerpo técnico e hinchas del Porto, que no podían creer cómo se les escapaba el triunfo tan rápido y de una forma tan inverosímil.
Para redondear una jornada de terror para el joven zaguero portugués de 20 años, Fernandes debió retirarse de la cancha unos pocos minutos después del blooper, a los 19', por una lesión tras un golpe en su tobillo derecho. El resultado no volvería a modificarse y el Nottingham Forest se llevó un importante empate como visitante de cara a la revancha en Inglaterra el próximo jueves.