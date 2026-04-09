Video: el insólito gol en contra ¡de mitad de cancha! del Porto ante Nottingham Forest por la Europa League

Martim Fernandes marcó un increíble tanto en propia puerta que le costó la victoria al Porto contra Nottingham Forest. Para colmo, se lesionó minutos después.

Los Dragones comenzaron ganando con un gol de William Gomes al minuto 11. Sin embargo, la alegría no le duraría demasiado (más bien, nada) al cuadro luso, ya que apenas unos instantes después, a los 13', llegaría la igualdad de la visita y de una manera completamente insólita.

El increíble gol en contra de Martim Fernandes en Porto-Forest El increíble gol en contra de Martim Fernandes en Porto-Forest Es que en una jugada completamente carente de peligro, el defensor Martim Fernandes, que estaba uno pocos metros detrás de la línea de mitad de cancha, envió un pase largo al arquero. El problema es que no se percató que el 1, Diogo Costa, estaba lejos del arco y de la trayectoria que le imprimió a la pelota.

Por lo tanto, no llegó a interceptarla a tiempo y el esférico terminó ingresando lentamente en la portería, ante la mirada estupefacta de todos los jugadores, cuerpo técnico e hinchas del Porto, que no podían creer cómo se les escapaba el triunfo tan rápido y de una forma tan inverosímil.