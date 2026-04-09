Bronca en Barcelona: el club analiza denunciar al arbitraje tras el 0-2 frente al Atlético de Madrid

Barcelona cuestiona decisiones puntuales del árbitro y la intervención del VAR tras la caída en el partido de ida de cuartos de final.

Barcelona se fue muy disconforme con el arbitraje tras el 0-2 frente al Atlético de Madrid.

El 0-2 frente al Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League no solo dejó preocupación deportiva en el FC Barcelona, sino también un fuerte malestar con el arbitraje. La dirigencia culé analiza elevar una protesta formal ante la UEFA por la actuación del rumano István Kovács, señalado por decisiones que, según entienden en el club, influyeron directamente en el desarrollo del partido.

El enojo se trasladó rápidamente del campo a los despachos. Tras el encuentro, el entrenador Hansi Flick cuestionó el uso del VAR en una acción clave del primer tiempo. En Barcelona consideran que hubo criterios dispares, con jugadas revisadas y otras de peso similar que no recibieron intervención tecnológica, lo que generó aún más polémica.

Las dos jugadas por las que que el Barcelona denunciaría al arbitraje Uno de los principales reclamos apunta a una mano de Marc Pubill dentro del área del Atlético, luego de un pase del arquero argentino Juan Musso. En el conjunto catalán entienden que la pelota ya estaba en juego y que correspondía sancionar penal y expulsión, pero ni el árbitro ni el VAR intervinieron. Un antecedente similar ocurrió en el cruce entre Arsenal y Bayern Munich en la fase previa, donde tampoco se cobró infracción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041988609297809661&partner=&hide_thread=false ¡LA JUGADA QUE PIDE TODO EL MUNDO CULÉ! ¿Era penal para Barcelona por mano de Pubill con el partido 1-0 para el Atlético?



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aRpKy4brhs — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 La otra acción que profundizó la bronca fue la expulsión de Pau Cubarsí a los 44 minutos, tras una infracción sobre Giuliano Simeone cuando se iba mano a mano. Inicialmente, Kovács mostró amarilla, pero tras revisar la jugada en el VAR cambió su decisión y sancionó roja directa. En el Barça cuestionan no solo la expulsión, sino la falta de coherencia con la acción anterior que no fue revisada.