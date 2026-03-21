El provocador festejo del Dibu Martínez contra los hinchas del Lille tras eliminarlos de la Europa League

Tras clasificar a cuartos de final con el Aston Villa, Emiliano Martínez se mofó de los fanáticos del Lille que lo estuvieron silbando durante toda la serie.

El Aston Villa de Emiliano Martínez mantiene intacto su sueño de consagrarse campeón de la Europa League. Este jueves sentenció la serie de octavos de final al vencer 2-0 como local al Lille (3-0 en el global tras el 1-0 en la ida en Francia) y se metió en cuartos, fase en la que se medirá con el Bologna.

Si bien el equipo dirigido por Unai Emery se mostró superior y se impuso con autoridad, tuvo igualmente una llave picante frente a los Dogos. Esto se debió a la enemistad de los hinchas franceses con el Dibu, de quien aún guardan rencores de la final de Qatar 2022 y, en el caso puntual de este club, también por lo sucedido en los cuartos de la Conference League 2024.

El provocador festejo del Dibu Martínez contra los hinchas del Lille El provocador festejo del Dibu Martínez contra los hinchas del Lille La parcialidad del LOSC se mostró hostil con el arquero marplatense durante los 180 minutos que duró la serie, tanto en el primer partido como en el segundo, y lo silbaron y abuchearon cada vez que la pelota pasaba por él. El campeón del mundo, lejos de verse afectado por esto, aprovechó para hacerse aún más fuerte.

Todo desembocó en que, una vez sentenciada la clasificación villana y la eliminación del Lille, Martínez no dejara escapar la oportunidad de pasarle factura a los fanáticos rivales. Tras el pitazo final, comenzó a saludar de manera provocativa a la tribuna donde estaba la parcialidad visitante y se puso a festejar emulando un avión con los brazos, en una clara señal de que ahora les tocaba volverse a casa.