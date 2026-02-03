Finalissima: la Selección argentina podría sufrir una importante baja para el duelo ante España

El cuerpo técnico de la Selección sigue de cerca la evolución del mediocampista, que sufrió una lesión muscular y quedó en duda para la Finalissima.

La Selección argentina podría sufrir una baja sensible para la Finalissima ante España, prevista para el 27 de marzo en Qatar. Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular y, según informan medios europeos, estaría al menos dos meses fuera de las canchas.

El mediocampista de Real Betis fue desafectado esta semana tras someterse a estudios médicos, que confirmaron una “lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior del muslo derecho”, producto de una acción sufrida ante PAOK el pasado 22 de enero, partido en el que apenas pudo jugar cinco minutos.

Desde el club andaluz aclararon que no hay plazos oficiales para su regreso y que todo dependerá de la evolución. Sin embargo, en España ya anticipan que difícilmente pueda reaparecer antes de marzo, lo que lo dejaría fuera del cruce frente a la Roja.

El parte médico del Real Betis sobre la lesión de Giovani Lo Celso Embed Lo Celso sufre una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho.



¡Pronta recuperación, @LoCelsoGiovani!



https://t.co/tEmaI017sV pic.twitter.com/2kICJk0YEY — Real Betis Balompié (@RealBetis) February 3, 2026 La posible ausencia representa una preocupación para Lionel Scaloni, ya que Lo Celso es una pieza habitual en su esquema y viene siendo convocado con regularidad. Además, días atrás también se lesionó Nicolás Tagliafico, aunque en su caso llegaría sin problemas al compromiso.

El volante surgido en Rosario Central ya atravesó situaciones similares en el pasado. Se perdió el Mundial de Qatar por una lesión, pero tuvo revancha en la Copa América 2024, donde fue campeón. Durante 2025 fue citado de manera constante, aunque también sufrió interrupciones por problemas físicos.