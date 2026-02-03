La explicación oficial de Boca sobre por qué "perdió" 40.000 socios en el último año

Ricardo Rosica, secretario general de Boca, explicó con detalles el motivo por el cual el cuadro de la Ribera perdió 40.000 socios durante el 2025.

Hace unos días atrás, la AFA publicó un informe en el que se detalló la cantidad de socios que perdieron los clubes del fútbol argentino en el último año. Al revisarlo, la gran novedad fue que Boca perdió aproximadamente 40.000 socios durante el 2025 generando un revuelo en las redes sociales.

Ante esta noticia, quien salió a hablar en las últimas horas fue Ricardo Rosica, secretario general del Xeneize. En diálogo con el medio Cadena Xeneize, la mano derecha de Juan Román Riquelme aclaró la situación y explicó que no se trató de una baja masiva en el número de socios sino de una depuración histórica del padrón que nunca se había llevado a cabo.

Socios Boca 2025 La cantidad de socios que tiene Boca hasta el momento. AFA El secretario general de Boca explicó el motivo por el cual el club perdió 40.000 socios “Boca no perdió 40.000 socios, hicimos un blanqueo que hacía muchos años que no funcionaba. En el padrón teníamos todavía el socio número 1, que tenía la misma edad del club. Hicimos un convenio con el RENAPER para una depuración que nunca se hizo de socios que no pagaban nunca la cuota desde 2015-2012-2010. Pedimos la depuración del padrón: sacamos a los fallecidos y a los que no pagaban”, sentenció.

En esa línea, Rosica subrayó que la medida no genera consecuencias financieras para Boca, dado que se trata de individuos que desde hace tiempo no realizaban ningún tipo de contribución económica a la institución: “En los últimos balances, esa plata no ingresaba. En los últimos balances, entre las altas y las bajas, figura la misma entrada de dinero a las que tenemos hoy. Además, antes del partido ante Millonarios hubo 4.000 socios adherentes nuevos y nadie lo dijo”, lanzó.

La explicación del secretario general de Boca sobre por qué "perdió" 40.000 socios en el último año Cadena Xeneize “En 2020 tuvimos pandemia y no le dijimos a los socios que se pongan al día. El estatuto, a los 6 meses de no pagar, te da de baja. Y hace 10 días hubo una reunión en la Liga Profesional de todos los departamentos de socios y el nuestro dio todos los datos”, agregó.