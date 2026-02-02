Bombazo: en Chile aseguran que Boca va por un goleador argentino de Colo Colo

Colo Colo sigue con atención una información surgida desde Argentina que involucra directamente a uno de sus futbolistas. Según dieron a conocer en Chile en las últimas horas, Boca Juniors analiza la posibilidad de incorporar a Javier Correa , delantero que forma parte del esquema titular del equipo chileno.

El dato fue revelado en el programa Los Tenores de Radio ADN por el periodista Cristián Alvarado, quien aseguró que el club xeneize busca un atacante y tiene al jugador albo dentro de su lista de candidatos. La situación genera expectativa en el entorno del Monumental ante un eventual avance desde Buenos Aires.

“Hay que estar muy atento al futuro de Javier Correa . Atención, porque desde Argentina, Boca Juniors está en búsqueda de un delantero y mira con buenos ojos su llegada”, expresó el comunicador, instalando el tema en la agenda futbolística del país trasandino.

Alvarado amplió la información y explicó que Correa no es un desconocido para la dirigencia de Boca . “Ya estuvo en la mesa de Juan Román Riquelme como alternativa antes de llegar a Colo Colo ”, afirmó, lo que confirma que su perfil viene siendo seguido desde hace tiempo por el club argentino.

En 2024, Javier Correa ya había estado en el radar de Boca cuando el club buscaba un reemplazante para Pipa Benedetto. En ese momento, venía de un semestre destacado en Estudiantes, donde fue el máximo goleador del equipo con diez tantos y el jugador con mayor participación ofensiva, además de aportar tres asistencias. Esos registros lo posicionaron entre los delanteros más valorados del mercado argentino.

Por entonces, Colo Colo había sido el primero en avanzar por su pase, aunque la negociación no prosperó. Boca apareció luego como alternativa concreta, atraído por su capacidad goleadora y por una cláusula de salida cercana a los 1,8 millones de dólares, que podía facilitar un eventual acuerdo. Incluso se mencionó que Juan Román Riquelme tenía previsto comunicarse con el futbolista, de amplia trayectoria en clubes como Instituto, Ferro, Rosario Central, Olimpia, Godoy Cruz, Santos Laguna, Atlas, Racing y Estudiantes.

Cómo impacta en Colo Colo

Correa arribó al Cacique como una incorporación importante y con el correr de las temporadas se consolidó como el centrodelantero habitual del equipo. Por ese motivo, cualquier negociación que involucre su salida podría incidir directamente en la planificación deportiva del club.

Por ahora no existen ofertas formales, pero en Colo Colo monitorean la situación ante la posibilidad de que Boca Juniors avance en las próximas semanas, en un mercado que empieza a mostrar movimientos relevantes en Sudamérica.

Javier Corre y su "sueño" de jugar en River

Antes de que surgiera el seguimiento de Boca, Correa ya había sido mencionado en el mercado argentino por su propio interés en jugar en River Plate. El delantero, que anotó 17 goles y dio 4 asistencias en 35 partidos con Colo-Colo en 2025, reconoció en una entrevista en diciembre de 2025 que vestir la camiseta del Millonario “sería un sueño” y que le gustaría tener esa experiencia en su carrera profesional.

"¿Jugar en River? Sería un sueño. Ya jugué en dos grandes: Racing y Estudiantes, sería hermoso para mi carrera.



Colo-Colo es más parecido a Boca, ellos se comparan con Boca".



Javier Correa, futbolista de Colo-Colo

En la misma entrevista para DSports, aseguró sin embargo que “Colo Colo es más parecido a Boca, ellos se comparan con Boca“.