Publicaron el audio del VAR del polémico penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero en Boca-Newell's

La AFA difundió la conversación entre Darío Herrera y Adrián Franklin, juez VAR, en la jugada que derivó en el segundo gol de Boca frente a Newell's.

Leandro Paredes ejecuta el penal que culminará en el 2-0 de Boca ante Newell's.

La AFA publicó este martes el audio del VAR correspondiente al polémico penal que Darío Herrera le cobró a Boca ante Newell’s, en la victoria 2 a 0 por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura. La infracción fue de Saúl Salcedo sobre Ángel Romero y terminó siendo clave en el desarrollo del encuentro.

La jugada se dio en el segundo tiempo, cuando el árbitro sancionó inicialmente tiro libre en el borde del área. Sin embargo, desde la cabina del VAR, Adrián Franklin lo llamó para revisar la acción y analizar si el contacto se había producido dentro del área.

El diálogo del VAR que terminó en penal para Boca El VAR del polémico penal de Salcedo a Ángel Romero El VAR del polémico penal de Salcedo a Ángel Romero. AFA Youtube “Dame un segundito que estamos viendo la posición de la sujeción. Si lo termina agarrando adentro, quiero confirmar eso”, fue el primer aviso desde el VAR. Herrera respondió: “Fijate que para mí, la sujeción, termina estando el brazo fuera”, en una charla que reflejó las dudas iniciales.

Luego, Franklin insistió: “Está muy fina la jugada. Darío, te invito a un OFR por un posible penal. Voy a hacer looping para que veas cómo empieza y cómo termina la sujeción”. Tras revisar las imágenes, el juez cambió su decisión.

“Comienza afuera. Cuando se está cayendo, termina sujetando. Es sobre la línea, la sujeción está adentro”, concluyó Herrera antes de sancionar el penal a favor del Xeneize, que luego fue convertido por Leandro Paredes para sellar el resultado.