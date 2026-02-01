Barracas igualó con Riestra en un cierre escandaloso y con el VAR como protagonista
En una tarde cargada decisiones polémicas y reclamos, Barracas Central evitó la derrota ante Riestra con un penal en el cierre que desató el enojo visitante.
Barracas Central y Deportivo Riestra empataron 1-1 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, en el interzonal de la tercera fecha del Torneo Apertura, en un partido que tuvo un desenlace explosivo, con el VAR como gran protagonista y múltiples decisiones discutidas.
El Malevo se puso en ventaja a los 23 minutos del primer tiempo, luego de un cabezazo de Jonathan Herrera que dio en el palo y del posterior rebote que capitalizó Antony Alonso, anticipándose a toda la defensa del Guapo.
Desde ese momento, el equipo dirigido por Gustavo Benítez tomó el control del juego y manejó los tiempos del partido. Barracas tuvo dificultades para generar situaciones claras y casi no inquietó al arquero Ignacio Arce durante gran parte del encuentro.
En el complemento, la temperatura del partido fue en aumento, con cruces constantes, protestas y un clima cada vez más tenso. A los 27 minutos, Riestra parecía liquidar la historia: Herrera controló fuera del área y sacó un derechazo que se clavó en el ángulo. Golazo y 2-0.
El tremendo golazo de Jonathan Herrera
Sin embargo, desde el VAR, a cargo de Héctor Paletta, llamaron al árbitro Bruno Amiconi para revisar una supuesta falta previa. Tras observar la jugada, el juez anuló el gol por una infracción de Jonatan Goitía sobre Enzo Taborda, en una decisión que generó fuerte polémica.
A instancias del VAR, Amiconi anuló el golazo de Herrera
Cuando el partido se moría y Barracas iba con más empuje que ideas, llegó el episodio más controvertido. En la última jugada, Amiconi sancionó penal para Riestra, pero volvió a ser convocado por el VAR. Tras revisar, cambió su fallo y cobró mano de Nicolás Watson dentro del área visitante.
De un penal a favor, a un penal en contra en la última del partido
Rodrigo Insúa se hizo cargo de la ejecución y no falló: remate certero y 1-1 final, en medio de protestas, insultos y un cierre cargado de tensión.