Los mejores memes por el penal no cobrado a River en el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central
La mano de Campi en el primer tiempo generó bronca en Núñez y una catarata de cargadas en las redes sociales
El debut de River en el Torneo Apertura 2026 no pasó desapercibido y tuvo una polémica que encendió el partido desde temprano. A los 16' del primer tiempo, tras una buena diagonal y remate de Tomás Galván, Fausto Vera definió en el segundo palo y la pelota dio en el brazo derecho de Gastón Campi, que llegó a cerrar con lo justo. Los jugadores del Millonario reclamaron penal de inmediato, pero el árbitro dejó seguir.
La jugada se volvió viral en cuestión de minutos y los hinchas no tardaron en reaccionar. En X e Instagram aparecieron decenas de memes, cargadas y comparaciones, apuntando contra el arbitraje y el VAR. Como suele pasar en estos casos, la bronca se mezcló con el humor y las redes hicieron su propio partido.
Los mejores memes por el penal no cobrado a River