Los mejores memes por el penal no cobrado a River en el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central

El debut de River en el Torneo Apertura 2026 no pasó desapercibido y tuvo una polémica que encendió el partido desde temprano. A los 16' del primer tiempo, tras una buena diagonal y remate de Tomás Galván, Fausto Vera definió en el segundo palo y la pelota dio en el brazo derecho de Gastón Campi, que llegó a cerrar con lo justo. Los jugadores del Millonario reclamaron penal de inmediato, pero el árbitro dejó seguir.