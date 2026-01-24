Gimnasia de La Plata sorprendió a Racing y le ganó 2-1 en el debut del Torneo Apertura
Con un golazo olímpico de Barros Schelotto y otro de Franco Torres, Gimnasia La Plata derrotó a un candidato al título como Racing, que descontó vía Conechny.
Racing Club perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1 en la primera fecha del Torneo Apertura 2026, y a pesar de que pudo descontar, comenzó el año con una derrota, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Con los goles de Nicolás Barros Schelotto, un golazo olímpico, y Franco Torres, Gimnasia festejó ante su gente en el Bosque platense y superó a Racing en casi todo el partido con un muy buen trabajo defensivo.
Rápidamente, Gimnasia rompió el partido con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto a los 10 minutos, en un momento en donde ambos equipos estaban siendo precavidos, por lo que el Lobo empezó a ganar terreno y le dio un golpazo a Racing.
El golazo olímpico para el 1-0 de Gimnasia
Racing apenas pudo molestar en el área del dueño de casa con un cabezazo muy desviado de Adrián "Maravilla" Martínez y un remate que se fue lejos con la zurda de Valentín Carboni, quien no pesó en el juego y tampoco romper la gran defensa de Gimnasia para cuidar el 1 a 0.
Gimnasia volvió a sorprender a Racing, esta vez en el inicio del complemento, ya que tras una muy mala salida de la Academia"en los rechazos de la pelota, el local se agrupó bien y tras una gran pase filtrado de Marcelo Torres y un centro bajo de zurda de Manuel Panaro, Franco Torres la empujó casi abajo del arco para el 2 a 0.
Franco Torres puso el 2-0 del Lobo en La Plata
A los 37 minutos del segundo tiempo, el arquero Nelson Insfrán tuvo una muy floja salida con una falla grosera y el ingresado Tomás Conechny aprovechó el descuido para convertir el descuento para Racing, por lo que se puso 2 a 1 muy cerca del final.
Tomás Conechny descontó para la Academia
Fuente: NA