Gimnasia de La Plata sorprendió a Racing y le ganó 2-1 en el debut del Torneo Apertura

Racing Club perdió ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1 en la primera fecha del Torneo Apertura 2026, y a pesar de que pudo descontar, comenzó el año con una derrota, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Con los goles de Nicolás Barros Schelotto, un golazo olímpico, y Franco Torres, Gimnasia festejó ante su gente en el Bosque platense y superó a Racing en casi todo el partido con un muy buen trabajo defensivo.

Racing apenas pudo molestar en el área del dueño de casa con un cabezazo muy desviado de Adrián "Maravilla" Martínez y un remate que se fue lejos con la zurda de Valentín Carboni, quien no pesó en el juego y tampoco romper la gran defensa de Gimnasia para cuidar el 1 a 0.

Gimnasia volvió a sorprender a Racing, esta vez en el inicio del complemento, ya que tras una muy mala salida de la Academia"en los rechazos de la pelota, el local se agrupó bien y tras una gran pase filtrado de Marcelo Torres y un centro bajo de zurda de Manuel Panaro, Franco Torres la empujó casi abajo del arco para el 2 a 0.