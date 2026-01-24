La irónica frase de Riquelme sobre el caso Villa: "¿Mendoza es otro país o es Argentina?"

Juan Román Riquelme no dejó pasar las recientes declaraciones del colombiano, quien remarcó que "la relación no quedó bien", y salió a responderle con crudeza.

El nombre de Sebastián Villa volvió a ser foco en el mundo Boca y reavivó un capítulo sensible que parecía cerrado. Las recientes declaraciones del colombiano, en las que expresó su deseo de jugar en River y remarcó que con Juan Román Riquelme “la relación no quedó bien”, obligaron al presidente del Xeneize a fijar su postura sobre el tema.

Lejos de la confrontación, Román eligió un tono calmo cuando le preguntaron por la relación con el delantero que se fue del club de manera conflictiva. En una entrevista exclusiva con Flavio Azzaro en AZZ Stream, evitó la polémica directa y, en primera instancia, dejó una frase que buscó bajar decibeles. “A Sebastián lo quiero mucho, le tengo cariño”, expresó el máximo dirigente.

Juan Román Riquelme habló del caso Villa y fue lapidario Sin embargo, Riquelme decidió correr el foco y apuntó a lo que, para él, fue una clara doble vara en el tratamiento del caso judicial que envolvió al jugador. “Cuando estaba con nosotros se pedía a los gritos que averiguaran quién manejaba el tema de violencia de género en Boca. ¿Vos escuchás que pidan lo mismo en Independiente Rivadavia? Yo te pregunto, ¿Mendoza es otro país o es Argentina?”, disparó, ya con tono filoso.

Luego, el ídolo xeneize reconstruyó cómo se dio la salida de Villa en un conflicto que, a día de hoy, sigue vigente. "Un día, se fue a Colombia y volvió a los 40 días, es público. Cuando volvió al club, él tuvo que entrenar para ponerse a la par de sus compañeros, como corresponde, porque llevan más de 40 días los compañeros, y el segundo o tercer día él decidió que no tenía más trabajo, llamale como vos quieras. Esa es la verdad. Es muy simple esto", arremetió Román.

La referencia apunta al permiso que Boca le había otorgado para viajar a su país y que el colombiano incumplió tras no ser transferido al Brujas de Bélgica. Finalmente, el delantero se consideró en libertad de acción y firmó con el Beore Stara Zagora de Bulgaria.