"Apocalipsis" en Independiente Rivadavia-Atl. Tucumán: así fue el granizo y el corte de luz en segundos

La Lepra logró un triunfazo en su estreno en el Apertura en medio de una noche accidentada que se vio empañada por la tormenta que azotó a Mendoza.

Los jugadores de la Lepra y Atlético Tucumán corren desesperados a los vestuarios en medio del granizo.

El partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por la fecha 1 del Torneo Apertura dejó una de las postales más atípicas de los últimos tiempos en el fútbol argentino. La Lepra tuvo un estreno ideal y festejó su 113° aniversario con un triunfazo 2-1, pero el resultado fue apenas una pisca de todo lo que ocurrió durante el accidentado match.

Apenas iban poco más de dos minutos del complemento, con el marcador 1-1, cuando el clima empezó a jugar su propio partido en el Bautista Gargantini. La lluvia caía con tanta fuerza que la visibilidad se redujo notablemente y una espesa cortina de agua empezó a empañar las cámaras y el campo de juego. Como si fuera poco, la escena cambió de un segundo al otro con la llegada del granizo.

Al instante, el juez Brian Ferreyra señaló las mangas y ambos planteles salieron desesperados rumbo a la zona de vestuarios para protegerse de las piedras que caían en cantidades innumerables en medio de la tormenta eléctrica. Y luego de eso llegó lo único que faltaba para cerrar la noche apocalíptica: corte de luz instantáneo que generó los gritos y la desesperación de los hinchas en las tribunas.

Video: granizo, corridas y apagón en Independiente Rivadavia. Atl. Tucumán Secuencia pocas veces vista en I. Rivadavia-A. Tucumán: granizo, apagón y todos corriendo al vestuario. Secuencia pocas veces vista en I. Rivadavia-A. Tucumán: granizo, apagón y todos corriendo al vestuario. Video: TNT Sports Para colmo, cuando el clima cesó y estaba listo para la reanudación surgió un nuevo imponderable: el partido volvió a demorarse porque no había conexión en Ezeiza con un VAR, que, dicho sea de paso, terminó siendo el gran protagonista de la trágica noche mendocina.

Es que Independiente Rivadavia encontró el gol de la victoria con una jugada tan confusa como polémica. A los 34' del segundo tiempo, Alejo Osella ganó de cabeza en el área y la pelota impactó primero en el travesaño y después en quién sabe dónde (no quedó claro si pasó la línea de meta o si no llegó a entrar en su totalidad). Lo cierto es que, pese a los reclamos del equipo tucumano, el tanto fue convalidado y la Lepra recibió el cumpleaños con un delirio completo en el Gargantini después de una jornada en la que pasó de todo.