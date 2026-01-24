El "ultimátum" de Riquelme al plantel de Boca tras explicar por qué no trajo varios refuerzos: "Los jugadores tienen que..."

Riquelme se refirió a la escasez de incorporaciones de Boca en este mercado de pases y dejó en claro cuáles son las exigencias del equipo en este 2026.

Boca Juniors debuta este domingo en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra en la Bombonera, en el que será el primer compromiso de una temporada muy exigente y que marca el regreso a la Libertadores tras dos años de ausencia. Y a menos de 48 horas para el estreno, Juan Román Riquelme decidió hablar largo y tendido.

En una extensa entrevista que le concedió a Flavio Azzaro por AZZ Stream, el presidente del Xeneize habló de diversos temas, como la continuidad de Claudio Úbeda como DT y el pobre mercado de pases que realizó el club este verano. En ese sentido, al ser consultado acerca de por qué aún no llegaron refuerzos, habló también de las exigencias que tiene el equipo esta temporada.

"A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. Nosotros siempre trabajamos para intentar tener un grupo de jugadores más fuertes, cuanto más posibilidades tiene el entrenador seguro que se sentirá más fuerte. Estamos en enero y acaba de arrancar el campeonato", comenzó a exponer Román al respecto.

"No queremos traer jugadores por traer. Esa es la realidad: si traemos un jugador es porque creemos que puede aportar al plantel", señaló luego sobre el tema incorporaciones. Entonces, esgrimió un "ultimátum" para los futbolistas: "Los jugadores saben que este año tienen que darle una alegría al hincha. Y cuando te digo eso, me refiero a que tienen que darle un título", indicó sin miramientos.