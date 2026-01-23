La decisión de Fluminense con Kevin Serna tras rechazar la oferta que realizó Boca

Boca fue a la carga por Kevin Serna, pero en Fluminense tienen otros planes que afectan los del cuadro de la Ribera.

Boca Juniors se rezagó demasiado en este mercado de pases y corre contra el reloj -el libro cerraba último martes, pero AFA lo postergó una semana más-. Tras caerse el pase de Marino Hinestroza y a la espera de oficializar la llegada de Ángel Romero, habían apuntado a Kevin Serna, extremo colombiano del Fluminense, como segundo refuerzo.

En Brandsen 805 habían hecho una primera oferta de 5 millones de dólares por la totalidad de su pase, propuesta que fue rechazada por el Tricolor carioca por considerarla baja. Y si bien había optimismo en la Ribera de poder negociar el monto, en Brasil tienen una postura bien marcada que cambia los planes del cuadro azul y oro.

Fluminense decidió no vender a Kevin Serna Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2014849854413934716?s=20&partner=&hide_thread=false Fluminense decidió NO vender a Kevin Serna.

*El club brasileño no aceptó los u$s 5M y le comunicó a Boca que no desea desprenderse del delantero colombiano. pic.twitter.com/TYnYJ0atVL — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 23, 2026 Según informó el periodista experto en fichajes César Merlo este viernes en su cuenta de X, el Fluzao decidió no vender al delantero de 28 años. El club quiere seguir contando con el futbolista cafetero y no piensa desprenderse de él en el corto plazo, y hasta se habla de que piensan mejorarle el contrato, el cual se extiende hasta diciembre de 2027.

Por lo tanto, la ilusión de Boca de hacerse con Serna quedaría descartada por este 2026 -o, al menos, para esta primera mitad del año-. Un nuevo revés en este mercado, en el que tampoco se pudo fichar a Hinestroza, las conversaciones con San lorenzo por Alexis Cuello parecen inviables y ya desistió del interés por Rodrigo Auzmendi.