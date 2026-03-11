Boca buscará su segunda victoria consecutiva recibiendo a San Lorenzo en un clásico picante: hora y TV

El Boca de Claudio Úbeda recibe al San Lorenzo de Damián Ayude en una Bombonera que buscará festejar luego de tres empates al hilo.

Boca Juniors recibirá este miércoles a San Lorenzo, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura que será clave para ambos equipos, que buscan afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El partido, que está programado para las 19:45, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca va en busca de su segunda victoria al hilo Boca llega a este encuentro luego de la muy buena goleada como visitante por 3-0 ante Lanús, que le permitió cortar con la mala racha de cuatro partidos seguidos sin sumar de a tres. Además, llegó a las 12 unidades, para así escalar hasta la sexta colocación de la Zona A.

Ascacibar festeja el gol del 1-0 de Boca en la cancha de Lanús Ascacibar festeja el gol del 1-0 de Boca en la cancha de Lanús. Fotobaires Aquel triunfo también le dio un poco de respiro a su director técnico, Claudio Úbeda, quien era seriamente cuestionado por los hinchas “Xeneizes”.

San Lorenzo quiere cortar la mala racha en los clásicos San Lorenzo, por su parte, también tiene 12 puntos, aunque por la diferencia de gol está octavo. El Ciclón, que es dirigido por Damián Ayude, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, aunque en las últimas fechas se pinchó y solo pudo ganar en una de sus últimas cinco presentaciones.