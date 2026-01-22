Fluminense rechazó la primera oferta de Boca por Kevin Serna por considerarla baja: cuánto piden

En Boca ofertaron 5 millones de dólares por la totalidad del pase de Kevin Serna, pero el monto no convenció a Fluminense.

Tras más de un mes de negociaciones, idas y vueltas y el fichaje fallido de Marino Hinestroza, Boca Juniors parece haber cerrado ahora sí su primer refuerzo de este mercado de pases. Se trata de Ángel Romero, con quien ya hay un acuerdo de palabra y faltaría ultimar detalles para poder anunciarlo de manera oficial.

Y mientras continúan insistiendo con San Lorenzo por Alexis Cuello, en Brandsen 805 ya fueron a la carga por un nuevo nombre: Kevin Serna, extremo colombiano de 28 años que juega en Fluminense desde mediados del 2024 y por el que realizaron una primera oferta de 5 millones de dólares por la totalidad de su pase.

En Fluminense pretenden US$ 7 millones por Kevin Serna Kevin Serna Kevin Serna juega en Fluminense desde mediados del 2024. @kserna97 Pero cerrar su traspaso no será tan sencillo. Según informó el periodista especializado en fichajes Germán García Grova este jueves por la mañana en TyC Sports, el Tricolor carioca rechazó esta primera propuesta por considerarla baja. De todos modos, no está demasiado lejos de lo que pretenden, que serían unos US$ 7 millones.

En Boca hay optimismo para negociar el monto final y acercarse a lo que piden en Brasil. Además, para seguir alimentando la ilusión, en las últimas horas hubo un guiño de Narciso Algamis, representante del delantero cafetero, quien subió a sus historias una captura de la televisión sobre el interés del Xeneize y escribió un sugerente "puede pasar".