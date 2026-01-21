Tras cerrar a Ángel Romero, Boca ofertó US$ 5.000.000 por un segundo refuerzo: quién es

A horas de abrochar la llegada del delantero paraguayo, la dirigencia de Juan Román Riquelme avanzó fuerte para sumar otra incorporación a Boca.

Boca cerró a Romero y quiere más: ya negocia por el segundo refuerzo.

Las últimas horas de este miércoles 21 de enero fueron electrizantes para el mundo Boca Juniors. Es que el Xeneize pasó de no tener refuerzos a elevar una oferta formal por el segundo. Sí, porque después de abrochar la llegada de Ángel Romero, la dirigencia avanzó fuerte para sumar la siguiente cara nueva al plantel.

Boca avanza en la contratación del posible segundo refuerzo La frustrada llegada de Marino Hinestroza, que eligió seguir su carrera en Vasco da Gama, obligó al club de la Ribera a buscar otras alternativas en el puesto de extremo. Y lo cierto es que el plan B apareció rápido: el nuevo apuntado es Kevin Serna, el jugador colombiano de 28 años que actualmente juega en Fluminense.

Al igual que ocurrió con Romero, su nombre fue ofrecido y rápidamente despertó el interés de Juan Román Riquelme. A tal punto de que el Xeneize ya envió a Brasil una propuesta inicial de US$5.000.000 para quedarse con la totalidad de su pase.

Kevin Serna, el nuevo objetivo de Boca en el puesto de extremo: ya negocia con Fluminense. Kevin Serna, el nuevo objetivo de Boca en el puesto de extremo: ya negocia con Fluminense. Foto: Lucas Figueiredo / Getty Images A Serna le tienta y mucho la chance de llegar al club argentino y su representante se reunirá con los directivos del Flu para intentar sacarlo del club. A priori, la primera oferta del Xeneize sería inferior a los valores que pretende el elenco de Río de Janeiro, donde el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2027.

El cupo de extranjero, el principal problema a resolver Un dato no menor es que, en caso de llegar a un acuerdo, Boca se vería obligado a liberar un cupo de extranjero, ya que Romero ocupará la vacante que había quedado libre tras la salida de Bruno Valdez, quien rescindió su contrato.