La particular respuesta de Mascherano a la chance de que Inter Miami juegue la Libertadores

Tras los dichos de Jorge Mas, uno de los mandatarios de Inter Miami, Javier Mascherano sentó postura sobre una idea que, hasta hace poco, parecía imposible.

La posibilidad de ver a Lionel Messi disputando la Copa Libertadores dejó de ser una simple fantasía y pasó a instalarse como tema de debate. Todo se originó a partir de una declaración de Jorge Mas, uno de los propietarios de Inter Miami, quien habló con naturalidad sobre un escenario que parecía imposible.

Qué dijo Javier Mascherano sobre el pedido de Inter Miami de jugar la Libertadores Claramente, los dichos del mandatario tomaron mucha repercusión en Estados Unidos y no tardaron en involucrar a Javier Mascherano. Al ser consultado en conferencia de prensa, el DT argentino sentó postura y no ocultó su entusiasmo. "Claramente que para nosotros poder participar de una Copa Libertadores sería algo genial, personalmente me encantaría", comenzó diciendo.

A su vez, el Jefecito bajó la espuma y explicó que no depende de él: "La verdad no tengo ni idea si es posible o no, no te puedo dar mi opinión. Ahora, el deseo sí, claramente. Si está la posibilidad, ojalá. Dependerá de los organizadores”.

La idea salió de Jorge Mas y generó impacto en Sudamérica En los últimos días, el dirigente aseguró que mantuvo contactos con Alejandro Domínguez para hablar sobre esta posibilidad y sus palabras sacudieron al fútbol sudamericano. “Yo quisiera jugar la Libertadores, lo he dicho y lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga. Creo que que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo. Hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado la Libertadores”, había dicho Mas.

Video: En Juego Deportes @enjuegodeportes Por su parte, Mas reconoció que el camino no es sencillo. La viabilidad de la propuesta está atada a acuerdos institucionales entre Concacaf y Conmebol, un punto clave para que la idea pueda transformarse en realidad. Sin embargo, el empresario se mostró convencido del proyecto.