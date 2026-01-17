¿Messi a la Copa Libertadores? El dueño del Inter Miami confirmó contactos con la Conmebol

Jorge Mas reveló que ya habló con Alejandro Domínguez para analizar la posible participación del Inter Miami de Messi en el máximo torneo de Sudamérica.

Jorge Más, uno de los dueños de Inter Miami, reconoció gestiones con Conmebol para que el equipo de Lionel Messi juegue la Copa Libertadores.

Mientras Inter Miami ponía primera en la pretemporada 2026 con los chequeos médicos de rutina y la presencia estelar de Lionel Messi, la verdadera bomba no se dio en la cancha sino en los pasillos del predio de entrenamiento. Jorge Mas, uno de los propietarios de la franquicia, confirmó gestiones concretas para que el club estadounidense juegue la Copa Libertadores.

Sin vueltas y con un mensaje directo, el empresario blanqueó que ya hubo contactos formales con la casa madre del fútbol sudamericano. “Obviamente he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en la Copa Libertadores”, lanzó, dejando en claro que la idea no es una fantasía sino un proyecto en marcha.

El plan de Jorge Mas para que Inter Miami juegue la Copa Libertadores Jorge Más reveló la intención de que Inter Miami participe en la Copa Libertadores Jorge Más reveló la intención de que Inter Miami participe en la Copa Libertadores. Video: En Juego Deportes @enjuegodeportes La intención de Mas no pasa por pedir una invitación especial, como se había deslizado en otros momentos, sino por abrir la discusión sobre el mérito deportivo. En ese sentido, explicó cuál sería el argumento central del pedido. “Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”, sostuvo en diálogo con Olé, poniendo como ejemplo a Inter Miami y al Toluca, últimos campeones en Estados Unidos y México.

Para reforzar su postura, el dueño de las Garzas apeló a los antecedentes históricos. Recordó que durante casi dos décadas los clubes mexicanos participaron del certamen continental. “Hay precedentes, porque los clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores”, señaló, en referencia al período que se extendió entre 1998 y 2016.

Inter Miami quiere jugar la Libertadores y Messi podría cumplir un sueño histórico Messi volvió a gritar campeón con Inter Miami y conquistó el título N°47 de su carrera. Sonríe Lionel Messi, y no es para menos. El campeón de la MLS tiene un plan para intentar jugar la Copa Libertadores, un torneo que él nunca jugó. Foto: @MLS Mas reconoció que la operación no es sencilla y que depende de acuerdos institucionales entre Concacaf y Conmebol. Aun así, se mostró convencido de que la iniciativa podría beneficiar a todas las partes involucradas. “Si de alguna manera se puede seguir creciendo en el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, yo creo que la competencia sería mejor”, argumentó.