San Lorenzo empató 0-0 con Cerro Porteño en un duelo en el que ambos equipos jugaron 84 minutos con diez
San Lorenzo, que había perdido 1-0 ante Cúcuta en el primer amistoso en Montevideo, igualó sin abrir el marcador frente al Ciclón de Paraguay.
San Lorenzo empató esta noche sin goles frente a Cerro Porteño de Paraguay en el Parque Viera de Montevideo, en la que fue su última presentación de la pretemporada en la Serie Río de la Plata 2026 antes del inicio del Torneo Apertura, en un cotejo jugado en Montevideo.
El equipo dirigido por Damián Ayude perdió en el primer encuentro ante Cúcuta Deportivo por 1 a 0 y con este empate, que tuvo la expulsión de Alexis Cuello a los 6 minutos, se despidió sin triunfos de la pretemporada y ahora piensa en Lanús.
En unos primeros minutos con pocas opciones en ataque de parte de ambos, lo más destacado fue la doble expulsión que sancionó el árbitro Javier Feres, quien en un cruce leve entre Alexis Cuello de San Lorenzo y Matías Pérez de Cerro Porteño, que no pasó a mayores, decidió mostrarle la tarjeta roja a ambos en apenas seis minutos de partido.
La acción nació a partir de una falta de Matías Pérez sobre Alexis Cuello, sancionada con tiro libre. Tras el contacto inicial se produjo un cruce entre ambos y el árbitro optó por una decisión tajante: expulsó al defensor de Cerro Porteño y, de inmediato, también al delantero de San Lorenzo, una resolución que dejó atónitos a los dos equipos.
La insólita doble expulsión en San Lorenzo-Cerro Porteño
Así, el amistoso quedó condicionado desde el arranque, con diez jugadores por lado y un desarrollo alterado por la doble roja en los primeros minutos, en un partido que prometía intensidad pero tomó un rumbo inesperado casi desde el pitazo inicial.
San Lorenzo quedó muy aislado del arco defendido por Alexis Martín Arias por la falta de peso en ataque y una distribución de los tres en la ofensiva: Matías Real y Facundo Gulli enviado a uno de los extremos, y Ezequiel Cerutti por el centro, lo que partió el equipo.
Para el inicio del complemento, el equipo de Damián Ayude fue más y se animó a romper el cero, pero sin pesar en el área, con errores de los delanteros improvisados que tuvo por la expulsión de Cuello, y no pudo imponerse desde el resultado.
Ya para el final, ambos equipos fueron mermando su intensidad y se fueron acoplando al empate sin goles, aunque los arqueros, tanto Martín Arias como Orlando Gill tuvieron grandes actuaciones, sobre todo el paraguayo de San Lorenzo, que sacó un remate complicado de Jorge Morel.
