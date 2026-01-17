Con la mira en el Mundial 2026: las imágenes de Messi en su regreso a los entrenamientos de Inter Miami

Con la mira puesta en llegar de la mejor manera al Mundial 2026 , Lionel Messi retomó los entrenamientos con Inter Miami y dio inicio formal a la pretemporada. Bajo la conducción de Javier Mascherano, el plantel completo de Las Garzas se presentó durante la mañana del sábado en el centro de entrenamiento de Fort Lauderdale, donde primero se realizaron los estudios médicos de rutina y luego comenzaron los primeros trabajos en campo.

Como suele suceder, el regreso de Leo no pasó desapercibido. El club compartió fotos y un video del capitán argentino en sus redes sociales, mostrando al rosarino activo, sonriente y ya enfocado en una temporada exigente, tanto a nivel club como Selección argentina .

Inter Miami afronta un 2026 cargado de objetivos, con la defensa del título de la MLS Cup como prioridad en el plano local y una agenda internacional intensa en el arranque del año. Antes del primer amistoso, el equipo tendrá una semana completa de entrenamientos, apuntando a sumar ritmo futbolístico y físico.

Junto a su fiel lugarteniente, Lionel Messi se puso en marcha rumbo al Mundial 2026.

El primer gran desafío de la pretemporada será el Champions Tour, la gira que el conjuntoestadounidense realizará por Sudamérica durante enero.

El puntapié inicial será en Perú, donde Inter Miami enfrentará a Alianza Lima el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva, repitiendo presencia en el país, aunque con rival distinto al del año pasado.

Luego, el equipo viajará a Colombia para medirse el 31 de enero ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, uno de los escenarios más emblemáticos del continente.

La gira se cerrará el 7 de febrero en Guayaquil, frente a Barcelona, en el estadio Monumental Banco Pichincha, en lo que será el primer cruce del las Garzas ante un club ecuatoriano.

Además, el calendario de preparación se completará con al menos dos amistosos más, cuyos rivales todavía no fueron confirmados oficialmente.

El debut oficial del Inter Miami en la MLS está previsto para el 21 de febrero, cuando visite a LAFC en el inicio de la temporada regular.